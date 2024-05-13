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        Balıkesir'de bir haftada 18 düzensiz göçmen yakalandı

        Balıkesir'debir haftada yurda yasa dışı yollarla yurt dışına gitmeye çalışan 18 düzensiz göçmen ile 1 göçmen kaçakçısı yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2024 - 16:00 Güncelleme: 13.05.2024 - 16:00
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        Balıkesir'de bir haftada 18 düzensiz göçmen yakalandı
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        Balıkesir’debir haftada yurda yasa dışı yollarla yurt dışına gitmeye çalışan 18 düzensiz göçmen ile 1 göçmen kaçakçısı yakalandı.

        Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler yaptıkları istihbarı çalışmalar neticesinde, 06-12 Mayıs 2024 tarihlerinde göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında Ayvalık ve Manyas ilçelerinde toplam 3 operasyon gerçekleştirdi.

        Ekipler, düzenledikleri operasyonda, Afganistan uyruklu 18 düzensiz göçmeni yakaladı.

        Operasyonda, göçmenlerin kaçışını organize ettikleri belirlenen 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Operasyonlarda yapılan aramalarda ise 1 otomobil, 42 bin 420 TL ve 200 Avro nakit para ele geçirildi.

        Adli makamlara sevk edilen insan kaçakçısı tutuklandı.

        Jandarmadaki işlemleri sonrası mahkemeye çıkarılan organizatör tutuklanırken, düzensiz göçmenler işlemleri yapılması için il göç idaresine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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