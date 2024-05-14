Erdek'te Gençlik Haftası yürüyüşle başladı

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Gençlik ve Spor Bakanlığı Bandırma Genç Ofisi öğrencileri tarafından konser verildi.

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