Balıkesir'de ağaca çarpan hafif ticari aracın sürücüsü öldü

Kazayı görenlerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Cennetayağı Mahallesi İstasyon Caddesi'nde seyreden Gökhan Arıkan'ın (47) kullandığı 10 LC 399 plakalı hafif ticari araç, henüz belirlenemeyen nedenle kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı.

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