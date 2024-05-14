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        Balıkesir'de bulunan kafatası ve kemik parçalarının ekonomist Berzeg'e ait olduğu belirlendi

        Balıkesir'in Gönen ilçesinde, geçen yıl haziran ayında sabah yürüyüşü için evinden ayrıldıktan sonra haber alınamayan ekonomist Korhan Berzeg'in evinin yakınlarında bulunan kafatası ve kemik parçalarının kendisine ait olduğu tespit edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2024 - 12:55 Güncelleme: 14.05.2024 - 12:55
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        Balıkesir'de bulunan kafatası ve kemik parçalarının ekonomist Berzeg'e ait olduğu belirlendi
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        Balıkesir'in Gönen ilçesinde, geçen yıl haziran ayında sabah yürüyüşü için evinden ayrıldıktan sonra haber alınamayan ekonomist Korhan Berzeg'in evinin yakınlarında bulunan kafatası ve kemik parçalarının kendisine ait olduğu tespit edildi.

        İlçeye bağlı Armutlu ve Gelgeç mahalleleri arasındaki Fındıklı Deresi mevkiinde engebeli ve orman örtüsünün yoğun olduğu bölgede bulunan kafatası ve kemik parçalarının İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndaki incelenmesi tamamlandı.

        Yapılan çalışmalarda, bulunan kafatası ve kemik parçalarının tamamının Berzeg'e ait olduğu tespit edildi.

        Berzeg'in kesin ölüm nedeninin belirlenmesine çalışıldığı öğrenildi.

        - Olay

        Armutlu Mahallesi'ndeki evinden 17 Haziran 2023'te sabah yürüyüşü yapmak için köpeği "Tina" ile ayrıldıktan sonra haber alınamayan ekonomist Korhan Berzeg (83) için İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü koordinasyonunda çalışma başlatılmıştı.

        Ekipler, Armutlu ve çevresindeki ormanlık bölgenin yanı sıra yakın mahallelerde, su kuyuları, dere yatakları ve mağaralarda günlerce Berzeg ve köpeğini aramış ancak herhangi bir ize rastlayamamıştı.

        Geyikli ile Armutlu mahalleleri arasında 29 Ağustos'ta bir vatandaşın fark ettiği köpeğin "Tina" olduğu, Berzeg ailesi tarafından teşhis edilmişti. Köpeğin, sağlıklı ve bakımlı olduğu belirlenmişti. Küresel konumlama sistemi (GPS) cihazı takılan köpeğin araziye bırakılmasından da herhangi bir sonuca ulaşılamamıştı.

        Armutlu'ya yaklaşık 3,5 kilometre uzaklıkta, 23 Nisan'da, mahalle sakinleri tarafından kemik ve kıyafet parçaları ile kimlik ve banka kartları bulunarak, ekipler tarafından incelemeye alınmıştı.

        Korhan Berzeg'in eşi Angela ve kızı Nisa Berzeg Gönen'e gelerek DNA örnekleri vermiş, bu numuneler laboratuvar incelemesi için İstanbul'a gönderilmişti. İstanbul Adli Tıp Kurumunda yapılan çalışmada, kemik parçalarından alınan DNA'nın Nisa Berzeg'den alınan DNA ile eşleştiği tespit edilmişti.

        Aramalar 30 Nisan'da sonlandırılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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