Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Balıkesir merkezli FETÖ operasyonunda 11 zanlı yakalandı

        Balıkesir merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2024 - 14:10 Güncelleme: 14.05.2024 - 14:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Balıkesir merkezli FETÖ operasyonunda 11 zanlı yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Balıkesir merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

        Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca, bazı kamu kurumlarına personel alım sürecinde FETÖ'nün "mahrem sorumluları" tarafından örgüt içi mülakat notları ve örgüte olan bağlılıkları derecelendirilerek kodlanan kişiler tespit edildi.

        "Mahrem sorumluların" referansıyla kamu kurumlarına yerleştirilmeye çalışıldığı anlaşılan 11 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.

        İl Emniyet Müdürlüğünce Balıkesir, İstanbul, Kırklareli ve Muş'ta gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Bingöl'de yerin altından ses geliyor" iddiası! Prof. Dr. Görür'den açıklama!
        "Bingöl'de yerin altından ses geliyor" iddiası! Prof. Dr. Görür'den açıklama!
        Korhan Berzeg ile ilgili DNA incelemesi tamamlandı!
        Korhan Berzeg ile ilgili DNA incelemesi tamamlandı!
        Icardi'ye sürpriz talip!
        Icardi'ye sürpriz talip!
        Netanyahu'ya tepki büyüyor
        Netanyahu'ya tepki büyüyor
        Havalimanından giriş yaptılar! Pusetin altına sakladılar! Tam 73 kilo!
        Havalimanından giriş yaptılar! Pusetin altına sakladılar! Tam 73 kilo!
        Ayten Gökçer hayatını kaybetti
        Ayten Gökçer hayatını kaybetti
        Şifreli kapıyı zorlayıp yoğun bakıma girdiler!
        Şifreli kapıyı zorlayıp yoğun bakıma girdiler!
        95 yaşında! Rihanna da onu takip ediyor!
        95 yaşında! Rihanna da onu takip ediyor!
        Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez oldu
        Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez oldu
        Galatasaray'dan Donny van de Beek bombası!
        Galatasaray'dan Donny van de Beek bombası!
        ABD'ye güzellik kraliçesi dayanmıyor
        ABD'ye güzellik kraliçesi dayanmıyor
        Sinan Ateş'in öldürüldüğü ana ait güvenlik kamerası kaydı ortaya çıktı
        Sinan Ateş'in öldürüldüğü ana ait güvenlik kamerası kaydı ortaya çıktı
        Uyuma şekliniz kişiliğiniz hakkında ne söylüyor?
        Uyuma şekliniz kişiliğiniz hakkında ne söylüyor?
        Amsterdam Üniversitesinde Filistin eylemi: Kampüsler kapatıldı
        Amsterdam Üniversitesinde Filistin eylemi: Kampüsler kapatıldı
        Almanlar duyurdu: Haller ve Beşiktaş...
        Almanlar duyurdu: Haller ve Beşiktaş...
        Emlak Katılım kârını yüzde 114 artırdı
        Emlak Katılım kârını yüzde 114 artırdı
        2'nci Bayezid yaptırmıştı... 'Deliler Mezarlığı' kayıp!
        2'nci Bayezid yaptırmıştı... 'Deliler Mezarlığı' kayıp!
        Adem Sözüer’den İstanbul Üniversitesi’nde son ders
        Adem Sözüer’den İstanbul Üniversitesi’nde son ders
        Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?
        Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?
        27 yıldır geçilemedi
        27 yıldır geçilemedi

        Benzer Haberler

        Balıkesir'de bulunan kafatası ve kemik parçalarının ekonomist Berzeg'e ait...
        Balıkesir'de bulunan kafatası ve kemik parçalarının ekonomist Berzeg'e ait...
        Bulunan kafatası ve kemiklerin Korhan Berzeg'e ait olduğu kesinleşti
        Bulunan kafatası ve kemiklerin Korhan Berzeg'e ait olduğu kesinleşti
        Balıkesir'de ağaca çarpan hafif ticari aracın sürücüsü öldü
        Balıkesir'de ağaca çarpan hafif ticari aracın sürücüsü öldü
        Erdek'te Gençlik Haftası yürüyüşle başladı
        Erdek'te Gençlik Haftası yürüyüşle başladı
        Balıkesir'de bir haftada 18 düzensiz göçmen yakalandı
        Balıkesir'de bir haftada 18 düzensiz göçmen yakalandı
        Balıkesir Adliyesi'nde "Hukuk Kliniği" açıldı
        Balıkesir Adliyesi'nde "Hukuk Kliniği" açıldı