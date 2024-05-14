Balıkesir merkezli FETÖ operasyonunda 11 zanlı yakalandı

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca, bazı kamu kurumlarına personel alım sürecinde FETÖ'nün "mahrem sorumluları" tarafından örgüt içi mülakat notları ve örgüte olan bağlılıkları derecelendirilerek kodlanan kişiler tespit edildi.

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