Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Araçta bulunan O.Ç. ve Ö.A. gözaltına alınarak, haklarında "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan yasal işlem başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu naklinde kullanıldığı tespit edilen aracı durdurarak arama yaptı.

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