Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
Balıkesir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.
Balıkesir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu naklinde kullanıldığı tespit edilen aracı durdurarak arama yaptı.
Dedektör köpek "Sarıkız"ın tepki vermesinin ardından aracın far bölümüne saklanmış 640 gram esrar ele geçirildi.
Araçta bulunan O.Ç. ve Ö.A. gözaltına alınarak, haklarında "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan yasal işlem başlatıldı.
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