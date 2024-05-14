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        Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

        Balıkesir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2024 - 14:50 Güncelleme: 14.05.2024 - 14:51
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        Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
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        Balıkesir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu naklinde kullanıldığı tespit edilen aracı durdurarak arama yaptı.

        Dedektör köpek "Sarıkız"ın tepki vermesinin ardından aracın far bölümüne saklanmış 640 gram esrar ele geçirildi.

        Araçta bulunan O.Ç. ve Ö.A. gözaltına alınarak, haklarında "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan yasal işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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