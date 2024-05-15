Balıkesir ve Mersin'de yasa dışı bahis operasyonunda 11 zanlı yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ö.F.A, C.A, F.T, B.T, İ.K.K, H.G, N.G, A.S, F.S, R.K ve Y.Z'nin banka hesaplarında yasa dışı bahisle 554 milyon lira para transferi olduğunu tespit etti.

Balıkesir ve Mersin'de yasa dışı bahis sitelerinde para transferine aracılık yaptıkları iddia edilen 11 şüpheli gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.