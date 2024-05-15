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        Balıkesir ve Mersin'de yasa dışı bahis operasyonunda 11 zanlı yakalandı

        Balıkesir ve Mersin'de yasa dışı bahis sitelerinde para transferine aracılık yaptıkları iddia edilen 11 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2024 - 09:48 Güncelleme: 15.05.2024 - 09:48
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        Balıkesir ve Mersin'de yasa dışı bahis operasyonunda 11 zanlı yakalandı
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        Balıkesir ve Mersin'de yasa dışı bahis sitelerinde para transferine aracılık yaptıkları iddia edilen 11 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ö.F.A, C.A, F.T, B.T, İ.K.K, H.G, N.G, A.S, F.S, R.K ve Y.Z'nin banka hesaplarında yasa dışı bahisle 554 milyon lira para transferi olduğunu tespit etti.

        "Yasa dışı bahis, suç işlemek amacıyla örgüt kurman ve suç gelirini aklamak" suçları kapsamında şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon başlatıldı.

        Balıkesir'in Erdek ilçesi ve Mersin'de düzenlenen operasyonlarda 11 şüpheli gözaltına alındı.

        Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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