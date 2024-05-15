Erdek'te Engelliler Haftası kutlandı
Balıkesir'in Erdek ilçesinde 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında etkinlikler düzenlendi.
Balıkesir'in Erdek ilçesinde 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında etkinlikler düzenlendi.
Erdek Cumhuriyet Meydanı'nda Engelli ve Engelli Aileleri Dayanışma Derneği (ENGEL-DER) Erdek Şubesi öncülüğündeki programda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
ENGEL-DER Şube Başkanı Meliha Söğüt'ün konuşma yaptığı etkinlikte, engelliler tarafından bayrak, ritim ve dans gösterisi sunuldu.
Görme engelli bir öğrencinin şiir okuduğu program, tiyatro gösterisiyle sona erdi.
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