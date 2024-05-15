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        Erdek'te Engelliler Haftası kutlandı

        Balıkesir'in Erdek ilçesinde 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında etkinlikler düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2024 - 17:42 Güncelleme: 15.05.2024 - 17:42
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        Erdek'te Engelliler Haftası kutlandı
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        Balıkesir'in Erdek ilçesinde 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında etkinlikler düzenlendi.

        Erdek Cumhuriyet Meydanı'nda Engelli ve Engelli Aileleri Dayanışma Derneği (ENGEL-DER) Erdek Şubesi öncülüğündeki programda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        ENGEL-DER Şube Başkanı Meliha Söğüt'ün konuşma yaptığı etkinlikte, engelliler tarafından bayrak, ritim ve dans gösterisi sunuldu.

        Görme engelli bir öğrencinin şiir okuduğu program, tiyatro gösterisiyle sona erdi.

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