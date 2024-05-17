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        Balıkesir'de başından tüfekle vurulan kişi öldü

        Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde, silahla ateş açılan kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2024 - 16:50 Güncelleme: 17.05.2024 - 16:50
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        Balıkesir'de başından tüfekle vurulan kişi öldü
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        Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde, silahla ateş açılan kişi hayatını kaybetti.

        Kırsal Akyar Mahallesi'nde yaşayan A.A. ile Ö.A. mahalle meydanında karşılaştı.

        Ö.A. ile onu bir gün önce gece saatlerinde evine hırsızlık amacıyla girip karısını darbetmekle suçlayan A.A. arasında tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu A.A, av tüfeğiyle Ö.A'ya 4 el ateş etti.

        Başından vurulan Ö.A. olay yerinde yaşamını yitirdi.

        Ö.A'nın cesedi, mahalleye gelen ekipler tarafından Bigadiç Devlet Hastanesine götürüldü.

        Jandarma ekipleri, kaçan A.A. ve kardeşi O.A'yı gözaltına aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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