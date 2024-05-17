Balıkesir'de başından tüfekle vurulan kişi öldü
Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde, silahla ateş açılan kişi hayatını kaybetti.
Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde, silahla ateş açılan kişi hayatını kaybetti.
Kırsal Akyar Mahallesi'nde yaşayan A.A. ile Ö.A. mahalle meydanında karşılaştı.
Ö.A. ile onu bir gün önce gece saatlerinde evine hırsızlık amacıyla girip karısını darbetmekle suçlayan A.A. arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu A.A, av tüfeğiyle Ö.A'ya 4 el ateş etti.
Başından vurulan Ö.A. olay yerinde yaşamını yitirdi.
Ö.A'nın cesedi, mahalleye gelen ekipler tarafından Bigadiç Devlet Hastanesine götürüldü.
Jandarma ekipleri, kaçan A.A. ve kardeşi O.A'yı gözaltına aldı.
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