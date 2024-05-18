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        Balıkesir'de taksi şoförünü döverek telefonunu gasbeden 2 şüpheli tutuklandı

        Balıkesir'in Edremit ilçesinde taksi şoförünü döverek cep telefonunu gasbeden 2 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2024 - 18:43 Güncelleme: 18.05.2024 - 18:43
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        Balıkesir'de taksi şoförünü döverek telefonunu gasbeden 2 şüpheli tutuklandı
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        Balıkesir'in Edremit ilçesinde taksi şoförünü döverek cep telefonunu gasbeden 2 zanlı tutuklandı.

        İkizçay Mahallesi Gazi Atatürk Caddesi'nde durdurdukları taksinin sürücüsüne Edremit ilçe merkezine gitmek istediklerini söyleyen Ö.F.S. (22) ile T.C.B. (24), şoförden başka bir müşterisi olduğu yanıtını alınca sürücüyü araçtan indirip darbetti. Ardından bıçakla tehdit ederek taksi şoförünün telefonunu alan zanlılar olay yerinden kaçtı.

        İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

        Polis ekiplerinin çalışmasıyla şüpheliler Altınkum Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alınırken, olay yerinden yaklaşık 50 metre ilerde şoförün cep telefonu ve olayda kullanıldığı değerlendirilen bıçak bulundu.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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