Balıkesir'de taksi şoförünü döverek telefonunu gasbeden 2 şüpheli tutuklandı

İkizçay Mahallesi Gazi Atatürk Caddesi'nde durdurdukları taksinin sürücüsüne Edremit ilçe merkezine gitmek istediklerini söyleyen Ö.F.S. (22) ile T.C.B. (24), şoförden başka bir müşterisi olduğu yanıtını alınca sürücüyü araçtan indirip darbetti. Ardından bıçakla tehdit ederek taksi şoförünün telefonunu alan zanlılar olay yerinden kaçtı.

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