Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Babasının tabancasıyla oynayan 13 yaşındaki çocuk ablasının ölümüne neden oldu

        Balıkesir'in Susurluk ilçesinde babasının tabancasıyla oynayan 13 yaşındaki çocuk, ablasının ölümüne neden oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2024 - 20:51 Güncelleme: 18.05.2024 - 20:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Babasının tabancasıyla oynayan 13 yaşındaki çocuk ablasının ölümüne neden oldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Balıkesir'in Susurluk ilçesinde babasının tabancasıyla oynayan 13 yaşındaki çocuk, ablasının ölümüne neden oldu.

        Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Kepekler Mahallesi'nde yaşayan 13 yaşındaki M.Y, babasına ait tabancayla oynamaya başladı.

        Tabancanın yanlışlıkla patlamasıyla çıkan mermi M.Y'nin ablası H.Y'ye (17) isabet etti.

        Karın bölgesinden yaralanan H.Y, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        H.Y'nin cenazesi Susurluk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Ablasının ölümüne neden olan M.Y. ise sosyal hizmet uzmanları eşliğinde ifadesi alınmak üzere ilçe jandarma komutanlığına götürüldü.

        M.Y. ve H.Y'nin ailesinin Şanlıurfa'dan Balıkesir'e tarım işçisi olarak geldiği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        GBT kontrolünde çatışma: 1 ölü, 1 yaralı
        GBT kontrolünde çatışma: 1 ölü, 1 yaralı
        Dirift yapan sürücüye rekor ceza
        Dirift yapan sürücüye rekor ceza
        Bahçeli'den dikkat çeken mesajlar
        Bahçeli'den dikkat çeken mesajlar
        "Netanyahu askerlerinin öldürülmesini tercih ediyor"
        "Netanyahu askerlerinin öldürülmesini tercih ediyor"
        Kayseri Başkanı sahaya girmeye çalıştı!
        Kayseri Başkanı sahaya girmeye çalıştı!
        Selen hemşirenin ölümünde flaş gelişme!
        Selen hemşirenin ölümünde flaş gelişme!
        Resmen Süper Lig'de
        Resmen Süper Lig'de
        Karşılaşma oynanıyor
        Karşılaşma oynanıyor
        Mücadelede dev heyecan!
        Mücadelede dev heyecan!
        Londra'da Nekbe yürüyüşü
        Londra'da Nekbe yürüyüşü
        Bir çocuk annesi Nihal’i kim öldürdü?
        Bir çocuk annesi Nihal’i kim öldürdü?
        Kraliçe Elizabeth'ten daha zengin
        Kraliçe Elizabeth'ten daha zengin
        Adli Tıp raporu çıktı! Berzeg'in ölüm nedeni...
        Adli Tıp raporu çıktı! Berzeg'in ölüm nedeni...
        Bacaklarını kaybeden çocuğun iyileşme hikayesi!
        Bacaklarını kaybeden çocuğun iyileşme hikayesi!
        Buruk'un kadrosu netleşiyor!
        Buruk'un kadrosu netleşiyor!
        Kartal'ın derbi 11'i!
        Kartal'ın derbi 11'i!
        Bu sahillere gece girişin cezası 387 bin TL
        Bu sahillere gece girişin cezası 387 bin TL
        Koreli kadınların ‘cam cilt’ sırları
        Koreli kadınların ‘cam cilt’ sırları
        Haftanın dikkat çekenleri
        Haftanın dikkat çekenleri
        Kalorisi düşük kahvaltı tarifleri
        Kalorisi düşük kahvaltı tarifleri

        Benzer Haberler

        Balıkesir'de taksi şoförünü döverek telefonunu gasbeden 2 şüpheli tutukland...
        Balıkesir'de taksi şoförünü döverek telefonunu gasbeden 2 şüpheli tutukland...
        Çevrecilerden 'kıyılar halka kapatılmasın' eylemi
        Çevrecilerden 'kıyılar halka kapatılmasın' eylemi
        Korhan Berzeg'in ölüm nedeni 'belirlenemedi'
        Korhan Berzeg'in ölüm nedeni 'belirlenemedi'
        Üniversiteli motokurye Ata Emre'yi öldüren şüphelinin ifadesi ortaya çıktı;...
        Üniversiteli motokurye Ata Emre'yi öldüren şüphelinin ifadesi ortaya çıktı;...
        Balıkesir'de başından tüfekle vurulan kişi öldü
        Balıkesir'de başından tüfekle vurulan kişi öldü
        Üniversiteli motokurye Ata Emre'nin öldürülmesinde adı geçen kadın konuştu:...
        Üniversiteli motokurye Ata Emre'nin öldürülmesinde adı geçen kadın konuştu:...