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        Balıkesir'de üzerinde uyuşturucu bulunan 2 zanlı tutuklandı

        Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, üzerinde uyuşturucu ele geçirilen 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.05.2024 - 14:57 Güncelleme: 19.05.2024 - 14:57
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        Balıkesir'de üzerinde uyuşturucu bulunan 2 zanlı tutuklandı
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        Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, üzerinde uyuşturucu ele geçirilen 2 şüpheli tutuklandı.

        Devriye görevinde bulunan polis ekipleri, 17 Eylül Mahallesi Gençlik Caddesi'nde durumundan şüphelendikleri E.Y. ve M.B'yi durdurdu.

        Polis, zanlıların üst aramasında bir miktar uyuşturucu ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği düşünülen para ele geçirdi.

        Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki ifadelerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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