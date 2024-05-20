Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Balıkesir'de sürücüsü köpeğe vurmamak için manevra yapan otomobilin kamyona çarptığı kazada 3 kişi öldü

        Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde sürücüsü köpeğe vurmamak için manevra yapan otomobilin kamyona çarpması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2024 - 13:59 Güncelleme: 20.05.2024 - 13:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Balıkesir'de sürücüsü köpeğe vurmamak için manevra yapan otomobilin kamyona çarptığı kazada 3 kişi öldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde sürücüsü köpeğe vurmamak için manevra yapan otomobilin kamyona çarpması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Burhaniye-İzmir kara yolunda seyir halindeki 10 F 0501 plakalı otomobilin sürücüsü, yola çıkan sahipsiz köpeğe çarpmamak için manevra yaptı.

        Kontrolden çıkarak yan yola geçen otomobil, V.B. idaresindeki 20 AEK 16 plakalı kamyona çarptı.

        Kazayı fark eden vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Olay yerine gelen sağlık ekipleri, otomobildeki 3 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada otomobilde bulunan bir kişi de yaralandı.

        Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Burhaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralının sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

        Yaşamını yitiren 3 kişinin cenazesi, itfaiye ekiplerince sıkıştıkları otomobilden çıkartılarak Burhaniye Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Reisi'nin helikopter kazası hakkında neler biliniyor?
        Reisi'nin helikopter kazası hakkında neler biliniyor?
        İran Cumhurbaşkanı hayatını kaybetti
        İran Cumhurbaşkanı hayatını kaybetti
        Akıncı, Van Gölü üzerinde Türk Bayrağı çizdi
        Akıncı, Van Gölü üzerinde Türk Bayrağı çizdi
        Helikopter kazasında ölen Reisi kimdir?
        Helikopter kazasında ölen Reisi kimdir?
        Türkiye ve dünyadan İran'a taziye mesajları
        Türkiye ve dünyadan İran'a taziye mesajları
        İran’ı ne bekliyor?
        İran’ı ne bekliyor?
        Korkunç! İddianame açıklandı
        Korkunç! İddianame açıklandı
        'Boşanma' açıklaması
        'Boşanma' açıklaması
        "Orada onlar değil ben olmalıydım"
        "Orada onlar değil ben olmalıydım"
        Kırmızı kart kararı doğru mu?
        Kırmızı kart kararı doğru mu?
        Çorlu tren kazasında gerekçeli karar: Talihe güvendi!
        Çorlu tren kazasında gerekçeli karar: Talihe güvendi!
        "Galatasaray neden kaybetti?"
        "Galatasaray neden kaybetti?"
        "Fenerbahçe'nin onur skoru"
        "Fenerbahçe'nin onur skoru"
        Suçluları en çok ne ele veriyor? 5 yılda 2 bin 862 suçlu böyle tespit edildi
        Suçluları en çok ne ele veriyor? 5 yılda 2 bin 862 suçlu böyle tespit edildi
        "Fon akışında öngördüğümüzden büyük bir artış var"
        "Fon akışında öngördüğümüzden büyük bir artış var"
        Olaylar böyle başladı!
        Olaylar böyle başladı!
        Yüzünün yeni hali tartışmalara yol açtı!
        Yüzünün yeni hali tartışmalara yol açtı!
        76 yaşında 30 yaşında gösteren kainat güzeli!
        76 yaşında 30 yaşında gösteren kainat güzeli!
        Costner ile buluştu
        Costner ile buluştu
        Otomobilde 'zararına' kampanya dönemi
        Otomobilde 'zararına' kampanya dönemi

        Benzer Haberler

        Korhan Berzeg'in kafatası ve kemikleri, 84 yıl önce ölen babasının mezarını...
        Korhan Berzeg'in kafatası ve kemikleri, 84 yıl önce ölen babasının mezarını...
        Balıkesir'de üzerinde uyuşturucu bulunan 2 zanlı tutuklandı
        Balıkesir'de üzerinde uyuşturucu bulunan 2 zanlı tutuklandı
        Ayvalık açıklarında 23 düzensiz göçmen kurtarıldı
        Ayvalık açıklarında 23 düzensiz göçmen kurtarıldı
        Babasının tabancasıyla oynayan 13 yaşındaki çocuk ablasının ölümüne neden o...
        Babasının tabancasıyla oynayan 13 yaşındaki çocuk ablasının ölümüne neden o...
        Balıkesir'de taksi şoförünü döverek telefonunu gasbeden 2 şüpheli tutukland...
        Balıkesir'de taksi şoförünü döverek telefonunu gasbeden 2 şüpheli tutukland...
        Çevrecilerden 'kıyılar halka kapatılmasın' eylemi
        Çevrecilerden 'kıyılar halka kapatılmasın' eylemi