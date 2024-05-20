Balıkesir'de 51 düzensiz göçmen yakalandı
Balıkesir'de yasa dışı yollarla yurt dışına gitmeye çalışan 51 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçısı olduğu iddia edilen 3 şüpheli yakalandı.
Balıkesir'de yasa dışı yollarla yurt dışına gitmeye çalışan 51 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçısı olduğu iddia edilen 3 şüpheli yakalandı.
Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, göçmen kaçakçılığı ile mücadeleye yönelik yapılan çalışmalar neticesinde bir haftada Edremit, Ayvalık ve Karesi ilçelerinde 8 ayrı operasyon gerçekleştirdi.
Operasyonda göçmen kaçakçısı olduğu iddia edilen 3 şüpheli ile yasa dışı yollarla yurt dışına gitme hazırlığında olan 27 Suriye ve 24 Afganistan uyruklu olmak üzere 51 düzensiz göçmen yakalandı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, hakimlikçe serbest bırakıldı.
Düzensiz göçmenler ise işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine teslim edildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.