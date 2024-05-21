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        Balıkesir'de aranan 64 şüpheli yakalandı

        Balıkesir'de son bir haftada yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan 64 zanlı yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2024 - 10:40 Güncelleme: 21.05.2024 - 10:40
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        Balıkesir'de aranan 64 şüpheli yakalandı
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        Balıkesir'de son bir haftada yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan 64 zanlı yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanması amacıyla 13-19 Mayıs'ta şüpheli kişi ve araçlarla ilgili asayiş uygulamaları yaptı.

        Uygulamalarda 10 bin 922 kişinin bilgileri sorgulandı, çeşitli suçlardan aranan 64 şüpheli yakalandı.

        Yapılan aramalarda ise iki ruhsatsız av tüfeği ve 11 kartuş, 111 adet sentetik ecza maddesi, 7,82 gram sentetik uyuşturucu, 4,30 gram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar), 10 adet ecstasy hap ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 64 şüpheliyle ilgili yasal işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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