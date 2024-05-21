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        Balıkesir'de motosiklet denetimleri sürüyor

        Balıkesir'de, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince motosiklet sürücülerine yönelik denetim yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2024 - 17:07 Güncelleme: 21.05.2024 - 17:07
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        Balıkesir'de motosiklet denetimleri sürüyor
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        Balıkesir'de, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince motosiklet sürücülerine yönelik denetim yapıldı.

        İl Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri tarafından motosiklet sürücülerini trafik kurallarına uygun araç kullanmaya yönetmek ve kazaları en aza indirmek amacıyla denetim gerçekleştirildi.

        Denetimler sonucunda 634 araç kontrol edildi. 11 sürücüye toplam 16 bin 560 lira idari para cezası kesildi, 3 motosiklet ise trafikten menedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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