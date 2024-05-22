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        İlkokul öğrencilerine trenle yolculukta "Hayat Bilgisi" dersi

        MİRAÇ KAYA - Balıkesir'de bir ilkokuldan 100 öğrenci, tren yolculuğu yaparak ders işledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2024 - 11:08 Güncelleme: 22.05.2024 - 11:08
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        İlkokul öğrencilerine trenle yolculukta "Hayat Bilgisi" dersi
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        MİRAÇ KAYA - Balıkesir'de bir ilkokuldan 100 öğrenci, tren yolculuğu yaparak ders işledi.

        Altıeylül ilçesindeki Burhan Erdayı İlkokulu 2'nci sınıf öğrencileri için uygulamalı eğitim kapsamında başlatılan çalışmada, çocukların Hayat Bilgisi dersini okul yerine Balıkesir-Bandırma demir yolu hattında yolculuk yaparak işlemesi planlandı.

        Biletleri alınan 100 öğrenci, İzmir-Kasaba Demiryolu Şirketince Manisa-Balıkesir-Bandırma demir yolu hattı çalışmaları kapsamında inşa edilerek açılan ve tarihi dokusu korunan Balıkesir Garı'na geldi.

        Öğrenciler, 1912'de açılan Balıkesir-Bandırma demir yolu hattında 6 Eylül Ekspresi'yle velileri eşliğinde yaptıkları seyahatte kitap okudu, öğretmenleri Sezai Şık'tan ulaşım türleri ve canlılar konusunu dinledi.

        Çevreyi izleyerek yolculuk yapan, tarihi gar binalarını görme imkanı bulan öğrenciler, seyahatleri boyunca gördüğü ekili araziler, dereler ve canılar konusunda öğretmenlerinden bilgi aldı.

        Bandırma ilçesinde dondurma yiyerek parkta eğlenen öğrenciler, yine trenle Balıkesir'e döndü.

        Sınıf öğretmeni Şık, AA muhabirine, günün ihtiyaçlarına yönelik nesiller yetiştirmenin sadece okulla sınırla olmaması gerektiğini söyledi.

        Bu seyahatte öğrencilere canlılar ve ulaşım türlerini anlattığını belirten Şık, şunları kaydetti:

        "Yaşayarak öğrenme metodunu uyguladık. Hayat Bilgisi dersinde konumuz canlılardı. Bunu da bir yolculuk esnasında öğrencilerimize canlı örnekler göstererek, anlattıklarımızın, öğrettiklerimizin daha kalıcı olması için çalıştık. Gördüğüm kadarıyla öğrencilerimiz de çok mutlu oldu. Bundan sonra bu tür etkinlikleri daha fazla yapmak istiyoruz. Kalıcı öğrenme ve öğrencilerimizi çağın gerekleri doğrultusunda hazırlamak için hayatımızın tamamını eğitim ve öğretim şeklinde yaşamamız gerekiyor. Öğrenmeyi ve eğitimi her alanda yapmamız gerekir. Öğrencilerimiz anlattıklarımızı dinlerken aynı zamanda çevrede bu örnekleri gördüler. Bu durum daha kalıcı ve çocuklarımızın konuyu yorumlamalarına imkan sağlamış oldu."

        Şık, velilerin de kendilerine eşlik ederek eğitim alanında rol aldığını ve katkıda bulunduğunu ifade etti.

        - Trende ders işlemek öğrencileri sevindirdi

        Öğrencilerden Ömer Yakup Kaya da güzel bir gün geçirdiklerini belirterek, "Öğretmenimiz bize yolculuğumuz esnasında doğayı, bitkileri, çiçekleri anlattı. Kısacası çok keyif aldık, çok güzeldi." dedi.

        İkra Şura Taylan ve Selin Başıhoş da eğlenerek öğrendikleri bugünü ve öğretmenlerinin anlattıklarını unutmayacaklarını söyledi.

        Velilerden Sevda Başıhoş da çok güzel bir etkinlik olduğunu, uzun bir aradan sonra tren yolculuğu yapmanın kendilerini de çok mutlu ettiğini dile getirerek, "Çocuklarımızın uygulamalı ders işleme yönteminin daha fazla uygulanması gerektiğini düşünüyorum. Öğretmenlerimiz ve milli eğitim de bu konuya destek veriyor. Çocuklarla beraber eğlenceli vakit geçirdik." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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