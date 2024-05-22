İlkokul öğrencilerine trenle yolculukta "Hayat Bilgisi" dersi

MİRAÇ KAYA - Balıkesir'de bir ilkokuldan 100 öğrenci, tren yolculuğu yaparak ders işledi.

Altıeylül ilçesindeki Burhan Erdayı İlkokulu 2'nci sınıf öğrencileri için uygulamalı eğitim kapsamında başlatılan çalışmada, çocukların Hayat Bilgisi dersini okul yerine Balıkesir-Bandırma demir yolu hattında yolculuk yaparak işlemesi planlandı.

Biletleri alınan 100 öğrenci, İzmir-Kasaba Demiryolu Şirketince Manisa-Balıkesir-Bandırma demir yolu hattı çalışmaları kapsamında inşa edilerek açılan ve tarihi dokusu korunan Balıkesir Garı'na geldi.

Sınıf öğretmeni Şık, AA muhabirine, günün ihtiyaçlarına yönelik nesiller yetiştirmenin sadece okulla sınırla olmaması gerektiğini söyledi.

Bu seyahatte öğrencilere canlılar ve ulaşım türlerini anlattığını belirten Şık, şunları kaydetti:

"Yaşayarak öğrenme metodunu uyguladık. Hayat Bilgisi dersinde konumuz canlılardı. Bunu da bir yolculuk esnasında öğrencilerimize canlı örnekler göstererek, anlattıklarımızın, öğrettiklerimizin daha kalıcı olması için çalıştık. Gördüğüm kadarıyla öğrencilerimiz de çok mutlu oldu. Bundan sonra bu tür etkinlikleri daha fazla yapmak istiyoruz. Kalıcı öğrenme ve öğrencilerimizi çağın gerekleri doğrultusunda hazırlamak için hayatımızın tamamını eğitim ve öğretim şeklinde yaşamamız gerekiyor. Öğrenmeyi ve eğitimi her alanda yapmamız gerekir. Öğrencilerimiz anlattıklarımızı dinlerken aynı zamanda çevrede bu örnekleri gördüler. Bu durum daha kalıcı ve çocuklarımızın konuyu yorumlamalarına imkan sağlamış oldu."