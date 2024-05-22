Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Balıkesir'de kurusıkı tabancaların namlusunu değiştirdiği öne sürülen şüpheli yakalandı

        Balıkesir'in Edremit ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda kurusıkı tabancaların namlularını değiştirdiği öne sürülen zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2024 - 13:07 Güncelleme: 22.05.2024 - 13:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Balıkesir'de kurusıkı tabancaların namlusunu değiştirdiği öne sürülen şüpheli yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Balıkesir'in Edremit ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda kurusıkı tabancaların namlularını değiştirdiği öne sürülen zanlı gözaltına alındı.

        Edremit Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, kurulan düzenekle kurusıkı tabancaların namlularının değiştirilerek normal tabancaya dönüştürüldüğü belirlenen atölyeye baskın yaptı.

        Ekipler bu adresteki aramada ruhsatsız tabanca, namlusu dönüştürülmüş ruhsatsız tabanca, namlu değişimi işlemi devam eden kurusıkı tabanca, 3 şarjör, 8 adet mermi, namlu kesmeye yarayan spiral, namlu açmada kullanılan matkap ve 2 matkap ucu ele geçirildi.

        Kurusıkı tabancaların namlularını değiştirdiği iddiasıyla gözaltına alınan A.D'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Barış Boyun İtalya'da yakalandı!
        Barış Boyun İtalya'da yakalandı!
        İran Cumhurbaşkanı Reisi'ye veda ediyor
        İran Cumhurbaşkanı Reisi'ye veda ediyor
        İspanya ve Norveç de Filistin'i tanıyacak
        İspanya ve Norveç de Filistin'i tanıyacak
        Berberin cansız bedeni bulunmuştu! Dedikodu cinayeti!
        Berberin cansız bedeni bulunmuştu! Dedikodu cinayeti!
        Sahili kapatan çardaklar bu kez yıkılacak!
        Sahili kapatan çardaklar bu kez yıkılacak!
        Derbinin faturası ne olacak?
        Derbinin faturası ne olacak?
        Müşterisi olmadığı bankadan adına 350 bin TL kredi çekildi: Mağdur sayısı 150'yi geçti
        Müşterisi olmadığı bankadan adına 350 bin TL kredi çekildi: Mağdur sayısı 150'yi geçti
        Meclis'te tasarruf tedbirleri artıyor
        Meclis'te tasarruf tedbirleri artıyor
        Avcılar'da fatura ödeme merkezi dolandırıcılığı
        Avcılar'da fatura ödeme merkezi dolandırıcılığı
        Doktorlara uyarı mektubu gitti! Sahtesine dikkat!
        Doktorlara uyarı mektubu gitti! Sahtesine dikkat!
        Dönüyorlar
        Dönüyorlar
        Kız kardeşi ile eniştesine kurşun yağdırdı!
        Kız kardeşi ile eniştesine kurşun yağdırdı!
        Polis soruşturması
        Polis soruşturması
        Özgürlük Heykeli hakkında şaşırtıcı 10 gerçek!
        Özgürlük Heykeli hakkında şaşırtıcı 10 gerçek!
        Kırmızı halıda sessiz protesto
        Kırmızı halıda sessiz protesto
        Fatih'in 'tılsımlı madalyonu' için verilen teklif kabul edilmedi
        Fatih'in 'tılsımlı madalyonu' için verilen teklif kabul edilmedi
        Ülkelere göre öpücük haritası
        Ülkelere göre öpücük haritası
        Yusuf Erdoğan, Galatasaray'a doğru!
        Yusuf Erdoğan, Galatasaray'a doğru!
        Beşiktaş'ın kupa planı! Yönetimden dev prim
        Beşiktaş'ın kupa planı! Yönetimden dev prim
        Cumhurbaşkanı'nın dikkat çektiği yaşlı nüfus tehdidi
        Cumhurbaşkanı'nın dikkat çektiği yaşlı nüfus tehdidi

        Benzer Haberler

        Berberin ağılda cesedi bulunmuştu; arkadaşı dedikodu yaptığı için öldürmüş
        Berberin ağılda cesedi bulunmuştu; arkadaşı dedikodu yaptığı için öldürmüş
        İlkokul öğrencilerine trenle yolculukta "Hayat Bilgisi" dersi
        İlkokul öğrencilerine trenle yolculukta "Hayat Bilgisi" dersi
        Balıkesir'de berber, tabancayla vurulmuş halde ağılında ölü bulundu
        Balıkesir'de berber, tabancayla vurulmuş halde ağılında ölü bulundu
        Balıkesir'de motosiklet denetimleri sürüyor
        Balıkesir'de motosiklet denetimleri sürüyor
        Yola çıkan köpek nedeniyle 3 kişinin öldüğü kazada Fatma Sıla da yaşamını y...
        Yola çıkan köpek nedeniyle 3 kişinin öldüğü kazada Fatma Sıla da yaşamını y...
        Balıkesir'de aranan 64 şüpheli yakalandı
        Balıkesir'de aranan 64 şüpheli yakalandı