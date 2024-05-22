Balıkesir'de kurusıkı tabancaların namlusunu değiştirdiği öne sürülen şüpheli yakalandı

Ekipler bu adresteki aramada ruhsatsız tabanca, namlusu dönüştürülmüş ruhsatsız tabanca, namlu değişimi işlemi devam eden kurusıkı tabanca, 3 şarjör, 8 adet mermi, namlu kesmeye yarayan spiral, namlu açmada kullanılan matkap ve 2 matkap ucu ele geçirildi.

Edremit Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, kurulan düzenekle kurusıkı tabancaların namlularının değiştirilerek normal tabancaya dönüştürüldüğü belirlenen atölyeye baskın yaptı.

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