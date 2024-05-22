Balıkesir'de cinayet şüphelisi iki zanlı gözaltına alındı

Şüpheli Emre G, suç aleti ruhsatsız tabanca, şarjör içerisinde 6 mermi ve bir bıçak ile Altınkum Mahallesi kırsalında yakalandı.

Zanlıların Emre G. (29) ve Deniz S. (41) olduğu belirlendi.

Hamidiye Mahallesi Şehit Hayrettin Karabıyık Caddesi'ndeki ahıra hırsızlık soruşturması için giden Edremit Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bir erkek cesediyle karşılaştı.

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