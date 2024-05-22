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        Balıkesir'de cinayet şüphelisi iki zanlı gözaltına alındı

        Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir kişi silahla vurularak öldürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2024 - 14:56 Güncelleme: 22.05.2024 - 14:56
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        Balıkesir'de cinayet şüphelisi iki zanlı gözaltına alındı
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        Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir kişi silahla vurularak öldürüldü.

        Hamidiye Mahallesi Şehit Hayrettin Karabıyık Caddesi'ndeki ahıra hırsızlık soruşturması için giden Edremit Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bir erkek cesediyle karşılaştı.

        Silahla vurulan kişinin Sezgin Savaş (33) olduğu tespit edildi.

        Maktulün babası İsmail Savaş'ın olaydan birkaç saat önce oğlunun yanından ayrılırken ahırda Emre isimli birisinin bulunduğunu söylemesi üzerine ekipler harekete geçti.

        Zanlıların Emre G. (29) ve Deniz S. (41) olduğu belirlendi.

        Şüpheli Emre G, suç aleti ruhsatsız tabanca, şarjör içerisinde 6 mermi ve bir bıçak ile Altınkum Mahallesi kırsalında yakalandı.

        Emre G, sorgusunda, olay sırasında yanında Deniz S'nin olduğu bilgisini verdi.

        Gözaltına alınan 2 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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