Milli güreşçi Yasemin Adar Yiğit, Balıkesir Büyükşehir Belediyespor ile sözleşme yeniledi

Milli güreşçi Yasemin Adar Yiğit, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları öncesinde Balıkesir Büyükşehir Belediyespor Kulübü ile olan sözleşmesini uzattı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyespor; 2 kez Dünya, 7 kez Avrupa şampiyonu olan ve Tokyo 2020 Olimpiyatları’nda bronz madalya kazanan milli güreşçi Yasemin Adar Yiğit ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Ali Hikmet Paşa Spor Tesisleri’nde atılan imzaların ardından açıklama yapan Yasemin Adar Yiğit "2024 Paris Olimpiyatları’nda ülkemizi ve memleketim Balıkesir'i temsil edeceğimden dolayı çok gururluyum. Desteklerinden dolayı Balıkesir Büyükşehir Belediyespor Kulübüne ve aynı zamanda Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’a teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum." diye konuştu.