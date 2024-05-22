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        GÜNCELLEME- Balıkesir'de işlenen cinayetin iki şüphelisi tutuklandı

        Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir kişiyi silahla öldüren 2 şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2024 - 14:56 Güncelleme: 22.05.2024 - 14:56
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        GÜNCELLEME- Balıkesir'de işlenen cinayetin iki şüphelisi tutuklandı
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        Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir kişiyi silahla öldüren 2 şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        İlçeye bağlı Hamidiye Mahallesi'nde Sezgin Savaş'ın (33) cansız bedeniyle karşılaşan polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

        Yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan cinayet şüphelileri Emre G. (29) ve Deniz S. (41) çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Hırsızlık soruşturması kapsamında çalışma yürüten polis ekipleri Karabıyık Caddesi'ndeki bir ahıra girmiş, burada Sezgin Savaş'ın cansız bedeniyle karşılaşmıştı.

        Görgü tanıklarının ifadesine başvurup çalışma başlatan polis ekipleri, cinayet zanlısı Emre G. ile Deniz S'yi gözaltına almıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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