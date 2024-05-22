GÜNCELLEME- Balıkesir'de işlenen cinayetin iki şüphelisi tutuklandı

Hırsızlık soruşturması kapsamında çalışma yürüten polis ekipleri Karabıyık Caddesi'ndeki bir ahıra girmiş, burada Sezgin Savaş'ın cansız bedeniyle karşılaşmıştı.

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