Balıkesir'de sağanak su baskınlarına neden oldu
Balıkesir'in Edremit ilçesinde sağanak etkili oldu.
Balıkesir'in Edremit ilçesinde sağanak etkili oldu.
Edremit'te kuvvetli sağanağa hazırlıksız yakalananlar, saçakların altına sığındı.
İlçenin farklı bölgelerinde yağış dolayısıyla bazı ev ve iş yerlerini su bastı.
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, tıkanan mazgalları açarak sokaklarda biriken suyu tahliye etmeye çalıştı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.