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        Manyas'ta Orta Asya gelenekleri tanıtıldı

        Balıkesir'in Manyas ilçesinde gençlerin, Türklerin ilk ana yurdu olan Orta Asya'daki yaşayış biçimi, sportif faaliyetleri, yemek ve müzik kültürü, sanatsal faaliyetleri ve edebi açıdan tanımasını sağlamak amacıyla "Unutulmaya Yüz Tutmuş Orta Asya Gelenekleri" adlı etkinlik düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2024 - 16:43 Güncelleme: 23.05.2024 - 16:44
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        Manyas'ta Orta Asya gelenekleri tanıtıldı
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        Balıkesir'in Manyas ilçesinde gençlerin, Türklerin ilk ana yurdu olan Orta Asya'daki yaşayış biçimi, sportif faaliyetleri, yemek ve müzik kültürü, sanatsal faaliyetleri ve edebi açıdan tanımasını sağlamak amacıyla "Unutulmaya Yüz Tutmuş Orta Asya Gelenekleri" adlı etkinlik düzenlendi.

        Manyas Anadolu Lisesi'ndeki etkinlikle ilgili bilgi veren tarih öğretmeni Zeynep Tuna, Türk kültürünün nereden geldiğini, nasıl oluştuğunu, Türk hakanlarının otağlardan dünyayı nasıl yönettiğini öğrencilere ve ziyaretçilere çeşitli faaliyetlerle anlattıklarını bildirdi.

        Tarih derslerinde "İlk Türk Devletleri" konusunda öğrencilere geçmişin sadece binalardan ibaret olmadığını anlatırken öğrencinin Orta Asya kavramını görerek zihninde canlanmasını istediklerini dile getiren Tuna, Orhun Abideleri'ni temsilen canlandırma yaptıklarını ifade etti.

        Okulun bahçesinde 16 Türk devletinin bayraklarını sergilediklerini söyleyen Tuna, şunları kaydetti:

        "Ata sporumuz olan okçulukla ilgili gösteri düzenledik. 'Sözlü kültür ürünlerinin uzun süre halk hafızasında yaşamasını sağlayan, ezgidir' diyerek Orta Asya müziklerinin yer aldığı Türk Musikisini Araştırma ve Tanıtma Grubu (TÜMATA) tarafından Türk Birliği Konseri gerçekleştirildi. Zamanı yönetmek için ilk olarak hangi takvimi kullandıklarını görsel olarak sergilediklerini konargöçer yaşam tarzının Orta Asya kültürüne etkisini anlatmak üzere dokuma tezgahı kurulduğu, demirciliğin önemli olduğu bozkır kültüründe demiri örsün üstüne koyarak çekiçle dövme geleneğinin sergilendi. Orta Asya Türk kültüründe çok önem verilen aile kurumunun oluşturulmasındaki ilk aşama olan 'saçı geleneği' öğrenciler tarafından temsilen oynandı."

        Ayrıca, Orta Asya yemek kültürünün tanıtılması ile öğrenciler ve misafirlerin hangi yemeklerin hala günümüzde mutfaklarımızda yer aldığını karşılaştırma imkanı bulduğunu dile getiren Tuna, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün "Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır." sözünden hareketle bu etkinliği düzenlediklerini sözlerine ekledi.

        Okul Müdürü Hayriye Başaran da Manyas Anadolu Lisesi olarak, gelişen teknoloji ile sınırları aşmanın çok kolay olduğu, bireylerin dünya vatandaşı olma yolunda hızla ilerlediği bu çağda gençlere Orta Asya geleneklerini, yaşam tarzlarını örneklendirerek tarihlerine sahip çıkmaları gerektiğini vurgulamaya çalıştıklarını belirtti.

        Etkinliğe; Manyas Kaymakam Vekili Susurluk Kaymakamı Muammer Köken, Manyas Belediye Başkanı Ahmet Duru, Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Ay, kurum amirleri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.​​​​​​​

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