AK Parti Balıkesir'den 27 Mayıs açıklaması

27 Mayıs 1960 askeri darbesinin yıldönümü nedeniyle Ak Parti Balıkesir İl Başkanlığı’nda Teşkilat Başkanı Ali Osman Eser basın açıklaması yaptı.

Gerçekleştirilen darbenin demokrasi tarihine silinmez bir leke bıraktığını ifade eden Eser, “Türk demokrasisine ilk hançerin saplandığı toplum mühendisliğinin temelleri, cumhuriyet döneminde gerçekleştirilen ilk darbe olan 27 Mayıs 1960 askeri darbesi ile atılmıştır. 27 Mayıs darbesi, milli iradeden kopan bir zihniyetin ürünü olarak vicdanlara, hukuka, tarihe ve insanlığa silinmez bir leke bırakmıştır.” dedi.

Darbe sonucu masun insanların hukuk dışı idam edildiğine dikkati çeken başkan Eser şunları kaydetti: “Doğrudan millete savaş açan cuntacı zihniyet, demokratik yönetime anti-demokratik yönetimlerle el koyarak seçilmiş yöneticileri tutuklamış, tiyatrovari ‘yassıada yargılamaları’ ile masum insanları hukuk dışı şekilde idam etmiştir. İdam edilenler milletin vekilleri değil bilakis demokrasi ve milli iradeye olan inançlarıyla Türk milleti olmuştur.” diye söyledi. 1960 askeri darbesinin senaryosunun 15 Temmuz 2016’da bir darbe girişimi ile tekrarlandığını hatırlatan Eser; vatan hainlerinin asla başarılı olamayacaklarını söyledi.