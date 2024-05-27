Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        AK Parti Balıkesir'den 27 Mayıs açıklaması

        27 Mayıs 1960 askeri darbesinin yıldönümü nedeniyle Ak Parti Balıkesir İl Başkanlığı'nda Teşkilat Başkanı Ali Osman Eser basın açıklaması yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2024 - 11:59 Güncelleme: 27.05.2024 - 11:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Parti Balıkesir'den 27 Mayıs açıklaması
        ABONE OL
        ABONE OL

        27 Mayıs 1960 askeri darbesinin yıldönümü nedeniyle Ak Parti Balıkesir İl Başkanlığı’nda Teşkilat Başkanı Ali Osman Eser basın açıklaması yaptı.

        Gerçekleştirilen darbenin demokrasi tarihine silinmez bir leke bıraktığını ifade eden Eser, “Türk demokrasisine ilk hançerin saplandığı toplum mühendisliğinin temelleri, cumhuriyet döneminde gerçekleştirilen ilk darbe olan 27 Mayıs 1960 askeri darbesi ile atılmıştır. 27 Mayıs darbesi, milli iradeden kopan bir zihniyetin ürünü olarak vicdanlara, hukuka, tarihe ve insanlığa silinmez bir leke bırakmıştır.” dedi.

        Darbe sonucu masun insanların hukuk dışı idam edildiğine dikkati çeken başkan Eser şunları kaydetti:

        “Doğrudan millete savaş açan cuntacı zihniyet, demokratik yönetime anti-demokratik yönetimlerle el koyarak seçilmiş yöneticileri tutuklamış, tiyatrovari ‘yassıada yargılamaları’ ile masum insanları hukuk dışı şekilde idam etmiştir. İdam edilenler milletin vekilleri değil bilakis demokrasi ve milli iradeye olan inançlarıyla Türk milleti olmuştur.” diye söyledi.

        1960 askeri darbesinin senaryosunun 15 Temmuz 2016’da bir darbe girişimi ile tekrarlandığını hatırlatan Eser; vatan hainlerinin asla başarılı olamayacaklarını söyledi.

        Eser, “Üzerinden yarım asırdan fazla geçmesine rağmen benzer bir senaryo da 15 Temmuz’da sahnelenmeye çalışılmıştır. Ancak milletimiz vakur duruşuyla, millet iradesi üzerinde tahakküm kurmak isteyenlerin oyunlarını 15 Temmuz’da son kez bozmuş; Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 15 Temmuz’da demokrasi düşmanlarına en büyük dersi vermiştir. Bu vesile ile Türkiye’de darbe dönemlerinin kapandığını ve darbelere karşı mücadelemizi sürdüreceğimizi belirtiyor, demokrasi ve özgürlüklerin daim olması adına canlarını feda eden Adnan Menderes ile Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan olmak üzere tüm demokrasi şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Demokrasimize ve irademize düşman olan şer odaklarını hiçbir zaman unutmayacağız.” diyerek sözlerini noktaladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yaşlı kadının bacağı kesilmişti! Pitbull davasında karar!
        Yaşlı kadının bacağı kesilmişti! Pitbull davasında karar!
        Turizmcilerden '9 gün tatil' çağrısı
        Turizmcilerden '9 gün tatil' çağrısı
        THY ve TVF'den 'Filenin Sultanları' açıklamaları
        THY ve TVF'den 'Filenin Sultanları' açıklamaları
        Florya'da çılgın kutlama!
        Florya'da çılgın kutlama!
        "Pişmanlık emaresi görmedim!" Kadın hakimden sapık hemşireye şerh!
        "Pişmanlık emaresi görmedim!" Kadın hakimden sapık hemşireye şerh!
        "Sahada kalanlar kazandı"
        "Sahada kalanlar kazandı"
        Parislilerden Champs-Élysées'de 'dev' piknik
        Parislilerden Champs-Élysées'de 'dev' piknik
        60 yaşında kainat güzeli seçilmişti! Hayalleri yarım kaldı
        60 yaşında kainat güzeli seçilmişti! Hayalleri yarım kaldı
        Galatasaray'ın şampiyonluk öyküsü
        Galatasaray'ın şampiyonluk öyküsü
        Yer sarı gök kırmızı!
        Yer sarı gök kırmızı!
        Sokak köpeklerini uyutmak yahut kısırlaştırmak yerine spirali neden düşünmüyoruz?  
        Sokak köpeklerini uyutmak yahut kısırlaştırmak yerine spirali neden düşünmüyoruz?  
        İnsanlar ve köpekler: Ölüm ve yaşam arasında
        İnsanlar ve köpekler: Ölüm ve yaşam arasında
        F1'e ünlü akını
        F1'e ünlü akını
        İstanbul'da yaşandı! Çocuk yolda yürüyordu! Vuruldu!
        İstanbul'da yaşandı! Çocuk yolda yürüyordu! Vuruldu!
        Galatasaray kasasını doldurdu
        Galatasaray kasasını doldurdu
        Diyaliz sonrası fenalaşan 14 hasta entübe edildi!
        Diyaliz sonrası fenalaşan 14 hasta entübe edildi!
        Artık o da SUV oldu
        Artık o da SUV oldu
        24'üncü zaferin mimarları!
        24'üncü zaferin mimarları!
        Doğum izni artacak mı?
        Doğum izni artacak mı?
        Okan Buruk'tan olay gönderme
        Okan Buruk'tan olay gönderme

        Benzer Haberler

        Yamaç paraşütü tutkunları Balıkesir Türkmentepe buluştu
        Yamaç paraşütü tutkunları Balıkesir Türkmentepe buluştu
        Balıkesir Liseli Keşşaflar Müzesi açıldı
        Balıkesir Liseli Keşşaflar Müzesi açıldı
        Balıkesir'de evde çıkan yangında hasar oluştu
        Balıkesir'de evde çıkan yangında hasar oluştu
        Balıkesir'de devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Balıkesir'de devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Bandırma Türk Ocağı ilk etkinliğinde Timsal Karabekir'i konuk etti
        Bandırma Türk Ocağı ilk etkinliğinde Timsal Karabekir'i konuk etti
        Havva'yı öldüren sanık için akıl sağlığı raporu istendi
        Havva'yı öldüren sanık için akıl sağlığı raporu istendi