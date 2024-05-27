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        Balıkesir Milletvekili Canbey sarımsak hasadına katıldı

        AK Parti Milletvekili Mustafa Canbey çiftçilerle buluştu ve sarımsak hasadına katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2024 - 14:09 Güncelleme: 27.05.2024 - 14:09
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        Balıkesir Milletvekili Canbey sarımsak hasadına katıldı
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        AK Parti Milletvekili Mustafa Canbey çiftçilerle buluştu ve sarımsak hasadına katıldı.

        Altıeylül ilçesine bağlı Cinge Mahallesinin sarımsağının kendine özgü lezzeti ve dayanlıklılığı ile bilindiğini ifade eden Canbey şunları söyledi:

        "Cinge Mahallesi’nin çiftçileri, yılların deneyimiyle sarımsak üretiminde ustalaşmıştır. Hasat dönemi, köyde adeta bir festival havasında geçer. Çiftçiler, yoğun ve özverili çalışmalarının ardından harmanladıkları ürünlerin kalitesini gururla sergilemektedir. Sarımsak üretimi, bölgenin ekonomik kalkınmasına önemli katkılar sağlarken, aynı zamanda çiftçilerin emeklerinin karşılığını aldığı bir mutluluk kaynağıdır. Bu yıl da çok şükür çitçilerimizin yüzü gülüyor. Onların yüzü gülünce, biz de mutlu oluyoruz. Çiftçilerimizin her daim yanında olmaya devam edeceğiz."

        Canbey, kentteki programları kapsamında Balıkesir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde hizmet alan çocuklar için düzenlenen sünnet törenine katıldı. Çocukların mutluluğunu paylaşan Canbey, bu tür sosyal etkinliklerin önemine vurgu yaptı. Milletvekili Canbey daha sonra genç kadın girişimciler Berrin Çetin ve Bahar Selbiçer’in yeni açtığı işletmenin açılışına katıldı.

        Milletvekili Canbey Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Balıkesir İl Temsilciliği tarafından düzenlenen piknik programında gençlerle bir araya geldi. Canbey, gençlerle sohbet edip voleybol oynadı, gençlerle sohbet etti.

        Milletvekili Dr. Canbey Pazar günü ise Altıeylül ilçesinin Halalca ve Sıvatpınar mahallelerinde düzenlenen hayırlara katılarak mahalle sakinleriyle bir araya geldi.

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