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        Balıkesirspor'da Nedim Ömer başkanlığa aday olmayacağını açıkladı

        Balıkesirspor'da haziran ayında gerçekleştirilecek kongrede mevcut başkan Nedim Ömer aday olmayacağını açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2024 - 16:51 Güncelleme: 27.05.2024 - 16:51
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        Balıkesirspor'da Nedim Ömer başkanlığa aday olmayacağını açıkladı
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        Balıkesirspor’da haziran ayında gerçekleştirilecek kongrede mevcut başkan Nedim Ömer aday olmayacağını açıkladı.

        Bu sezon TFF 3. Lig 4. Grupta mücadele eden Balıkesirspor’un, olağan kongresinin ikinci toplantısını 7 Haziran 2024 Cuma günü yapılacak. Bu sezon ligi 8. sırada bitiren iki yıl önce "karanlıktan aydınlığa" sloganıyla göreve gelen Balıkesirspor Başkanı Nedim Ömer, olağan kongrede aday olmayacağını açıkladı.

        Kulüp tesislerinde yönetimiyle birlikte bir basın toplantısı düzenleyen Nedim Ömer, görev süresince yaşadığı maddi zorluklar hakkında bilgi verirken 108 milyon TL’lik kulüp borcunu yaptıkları görüşmeler ve pazarlıklar sonucu 60 milyon TL ödeyerek kapattıklarını ifade etti ve iş dünyasından oluşması beklenen yeni yönetime de başarılar diledi.

        Başkan Ömer sözlerini şu şekilde sürdürdü:

        “İki yıllık görev süremizi doldurmuş bulunuyoruz. Göreve geldiğimizde önceliğimiz mali başarıyı sağlamaktı. Bunun için çok uğraştık ve geçen yıl devre arasında verdiğimiz mücadeleler sonrası bazı şeyleri yerine getirmeye başlayabildik. Maalesef geçen sene yetiştiremedik ve ligden düştük. Bu sene başında, kaldığımız yerden devam ettik. Büyükşehir Belediye Başkanımız, Valimiz ve iş adamlarımızın desteğiyle kulübümüzün bütün UÇK borçlarını kapatıp, transferi son anda açtık ve bulduğumuz oyuncularla yola devam ettik.

        İlk yarı toplayabileceğimiz kadar puan topladık. İkinci yarıda yine transfer yaparak bu sefer ligde kalmayı değil play-off’u zorladık ve ligin sonunu getirdik.

        Bir yerel seçim oldu ve Büyükşehir Belediye Başkanı değişti. Kendisiyle görüştük ve şunu söyledik ki biz bunu ilk günden beri söylüyoruz bizlerden daha iyi yönetebileceğini düşündüğümüz iş dünyasından birileri gelirse çekilebileceğimizi ilettik. Ve kendisi iş adamlarıyla ilgili bir oluşum sağladı. İnşallah Balıkesirspor için daha iyi olacak. Kongrede aday olmayacağımızı buradan söylemek isterim. İş adamlarından oluşan bir yönetim var ve bizde onları destekliyoruz inşallah Balıkesirspor için daha iyi olur."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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