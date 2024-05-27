Balıkesir'de suç örgütlerine yönelik operasyonda 22 şüpheli gözaltına alındı

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 159 adet sentetik uyuşturucu hap, 130 kök haşhaş bitkisi, 81 gram metamfetamin, 48 gram kubar esrar, 6 gram kokain, 9 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 3 adet av tüfeği, 89 adet fişek, 21 adet eski eser, 1 adet kesici alet, 1 dijital materyal ve 30 bin 335 lira ele geçirildi.

Balıkesir Jandarma Komutanlığınca son bir haftada kaçakçılık ve organize suç örgütlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 22 şüpheli gözaltına alındı.

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