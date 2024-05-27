Balıkesir'de devrilen beton mikserinin sürücüsü hayatını kaybetti

Ağır yaralanan S.A. ise sağlık ekiplerince Burhaniye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sürücü H.K'nin cenazesi de aynı hastanenin morguna götürüldü.

Kazada, araçta sıkışan sürücü ile S.A. ekiplerce bulundukları yerden çıkarıldı. Sürücü H.K, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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