Erdek'te yapılan uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı
Erdek'te gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı.
Erdek'te gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı.
Erdek İlçe Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan uyuşturucu uyarıcı madde ticaretiyle mücadele kapsamında ekipler K.T.C'yi, üzerinde bir miktar uyuşturucu hap ile gözaltına alındı.
Şüpheli sorgusunda hapları S.B'den satın aldığını beyan etti.
S.B'nin ikametinde yapılan aramada da bir miktar uyuşturucu hap ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 30.000 TL ele geçirildi. S.B. de gözlatına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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