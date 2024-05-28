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        Erdek'te yapılan uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı

        Erdek'te gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2024 - 10:55 Güncelleme: 28.05.2024 - 10:55
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        Erdek'te yapılan uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı
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        Erdek'te gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı.

        Erdek İlçe Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan uyuşturucu uyarıcı madde ticaretiyle mücadele kapsamında ekipler K.T.C'yi, üzerinde bir miktar uyuşturucu hap ile gözaltına alındı.

        Şüpheli sorgusunda hapları S.B'den satın aldığını beyan etti.

        S.B'nin ikametinde yapılan aramada da bir miktar uyuşturucu hap ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 30.000 TL ele geçirildi. S.B. de gözlatına alındı.

        Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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