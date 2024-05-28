Balıkesir'de uyuşturucu imal edilen eve düzenlenen polis baskınında 1 zanlı yakalandı

Operasyonda, 2 kilo 488 gram skunk, boyları 20 ila 30 santimetre arasında değişen saksıda ekili 9 kök Hint keneviri, hassas terazi, esrar öğütme aparatı, led panel iklimlendirme cihazı, çadır ve ekipmanlar, uyuşturucunun kurutulmasında kullanılan 2 parça tel askı, farklı ebatlarda boş saksılar, havalandırma boruları, su terazileri, karbon filtre torbaları, rutubet ve oda nemlendirici giderici materyaller, zaman ayarlı prizler, vantilatörler ile toprak ele geçirildi.

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