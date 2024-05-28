Türkiye'deki Batı Azerbaycan Topluluğu yetkilisi Kurban, Azerbaycan'ın batısına geri dönmek istediklerini söyledi

Türkiye'deki Batı Azerbaycan Topluluğu yetkilisi Dr. Asıf Kurban, "Ata topraklarımızın olduğu Batı Azerbaycan'a geri döneceğiz. Dedelerimizin mirasına sahip çıkacağız." dedi.

Kurban, Balıkesir Üniversitesi öğrencisiyken Azerbaycan'ın Karabağ savaşına katılan ve şehit düşen Memmet Ağa Safarov'un ismini taşıyan Balıkesir'deki okulu ziyaret etti.

Şehit Memmet Ağa Safarov'un adını taşıyan lisenin mezunlarının yarınların iş adamları, doktorları ve önemli insanları olacağını belirten Kurban, 20. yüzyılın başında İzmir'den Bakü'ye kara yoluyla gidebildiğini ancak daha sonra Sovyetlerin, Ermenistan devletini kurmasıyla yolların kesildiğini dile getirdi.

Kurban, "Bolşevikler Ermenileri aramıza yerleştirerek, devlet olmalarını sağlayarak Türk dünyası ile olan yolumuzu bağladılar. Her şeyden önce biz o toprakların kadim sakinleriydik. 1915-20'de, 1948'de halkımızı yerinden ettiler, Stalin döneminde önemli sayıda göçe zorlandık. Dedelerim Batı Azerbaycan'da doğmuş. Babam 1988 yılında da göç etmek zorunda kaldı, insanlarımız ve o yıl 350 binden fazla insan da ata topraklarından sürüldü. Dedelerimizin mezarı oradadır. Tarihimiz ve değerlerimiz oradadır." dedi.

Asıf Kurban, barış içinde geri döneceklerini vurgulayarak, şöyle konuştu: "Ata topraklarımızın olduğu Batı Azerbaycan'a geri döneceğiz. Dedelerimizin mirasına sahip çıkacağız. Hedefimiz topraklarımıza huzur içinde dönmektir. Evimize dönmek istiyoruz ve helal haklarımızı istiyoruz. Birkaç gün önce Khankendi şehrindeydim. Orada Ermenilerle konuştum. Azerbaycan devletinin kendilerine yaşam hakkı vermesini memnuniyetle anlattılar. Bundan sonra Azerbaycan vatandaşı olarak Karabağ'da yaşayacaklar. Biz Ermenistan vatandaşları olarak topraklarımızda, evlerimizde yaşamak istiyoruz. Yüzyılın başında Batı Azerbaycan'dan Iğdır ve Kars'a göç eden insanlarımız vardı. Torunları bugün yaşıyor. Dedeleri miras hakkına sahiptir. Sayın Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in dediği gibi biz oraya toplarla, tanklarla değil barış içinde döneceğiz."