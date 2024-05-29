Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Balıkesir'de 38 düzensiz göçmen yakalandı

        Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde jandarma ekipleri 38 düzensiz göçmeni yakaladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2024 - 14:00 Güncelleme: 29.05.2024 - 14:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Balıkesir'de 38 düzensiz göçmen yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde jandarma ekipleri 38 düzensiz göçmeni yakaladı.

        İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, göçmen kaçakçılığıyla mücadeleye yönelik istihbarat çalışmaları sonucunda yabancı uyruklu bir grubun, Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek için hazırlık yaptığını belirledi.

        Ekipler, düzenledikleri operasyonda 37'si Afganistan, biri İran uyruklu 38 düzensiz göçmeni yakaladı. Bu kişilerin yanlarında ise şişme bot ile bot motoru ele geçirildi.

        Haklarında yasal işlem başlatılan 38 düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye iade-i ziyaret açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye iade-i ziyaret açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Zirvede kira atışması
        Zirvede kira atışması
        Uzmanlar ne diyor: Onarılması çok güç bir yara açtı
        Uzmanlar ne diyor: Onarılması çok güç bir yara açtı
        Google, tepkilerin ardından Atatürk aramasındaki ifadeyi güncelledi
        Google, tepkilerin ardından Atatürk aramasındaki ifadeyi güncelledi
        1 milyon elektriksiz
        1 milyon elektriksiz
        Aslan'da kabuk değişimi
        Aslan'da kabuk değişimi
        14 yaşında... 5 gündür kayıp... İşte Senem'in son görüntüsü!
        14 yaşında... 5 gündür kayıp... İşte Senem'in son görüntüsü!
        Lütfen Gazze için dayanışmanızı gösterin
        Lütfen Gazze için dayanışmanızı gösterin
        Deniz Akkaya'dan yeni iddialar
        Deniz Akkaya'dan yeni iddialar
        3 hafta önce sevgili oldular! 16 yaşındaki kız arkadaşı öldürdü!
        3 hafta önce sevgili oldular! 16 yaşındaki kız arkadaşı öldürdü!
        Carlos, canlı yayında Arda'yı şaşırttı!
        Carlos, canlı yayında Arda'yı şaşırttı!
        "Ekonomik eşitsizlik artabilir!"
        "Ekonomik eşitsizlik artabilir!"
        Bu yıldızlar bedava!
        Bu yıldızlar bedava!
        "Enflasyonda geçiş dönemi bu ay sona eriyor, dezenflasyonun eşiğindeyiz"
        "Enflasyonda geçiş dönemi bu ay sona eriyor, dezenflasyonun eşiğindeyiz"
        Cimbom'a '10 numara' gol kralı!
        Cimbom'a '10 numara' gol kralı!
        Son bir haftada 3 şiddetli türbülans: Türbülanslar neden arttı?
        Son bir haftada 3 şiddetli türbülans: Türbülanslar neden arttı?
        En zengin ünlü kadınlar
        En zengin ünlü kadınlar
        Mezun gençlere 2 yıl sağlık hizmeti
        Mezun gençlere 2 yıl sağlık hizmeti
        Ünlülerin akıllı telefonla imtihanı: Şeytani bir icat
        Ünlülerin akıllı telefonla imtihanı: Şeytani bir icat

        Benzer Haberler

        Edremit'te aranan 10 şüpheli yakalandı
        Edremit'te aranan 10 şüpheli yakalandı
        Üniversiteli motokurye Ata cinayetinde tutuklu baba ile oğlunun dosyaları b...
        Üniversiteli motokurye Ata cinayetinde tutuklu baba ile oğlunun dosyaları b...
        Türkiye'deki Batı Azerbaycan Topluluğu yetkilisi Kurban, Azerbaycan'ın batı...
        Türkiye'deki Batı Azerbaycan Topluluğu yetkilisi Kurban, Azerbaycan'ın batı...
        Balıkesir'de uyuşturucu imal edilen eve düzenlenen polis baskınında 1 zanlı...
        Balıkesir'de uyuşturucu imal edilen eve düzenlenen polis baskınında 1 zanlı...
        Balıkesirspor Başkanı Nedim Ömer kongrede aday olmayacak
        Balıkesirspor Başkanı Nedim Ömer kongrede aday olmayacak
        Erdek'te yapılan uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı
        Erdek'te yapılan uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı