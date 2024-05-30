Ayvalık'ta belediyenin turistik işletmeleri bayram tatili ve yaz sezonuna hazır

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, belediye ait turistik işletmelerde yaz sezonu öncesi hazırlıkların tamamlandığı bildirildi.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, yaptığı açıklamada, 16 Haziran’da başlayacak Kurban Bayramı öncesinde Belediye İşletme İştirakler Müdürlüğü bünyesindeki işletmelerin tüm hazırlıklarını tamamladığını ve ilçeye gelecek misafirleri karşılayamaya hazır olduklarını belirtti.

İşletmelerin tam kapasite hizmet vereceğini duyuran Ergin, "Kurban Bayramı tatiliyle yaşanacak yoğunluğun ardından da verimli bir sezon bekliyoruz. Tüm Ayvalık esnafımıza hayırlı işler, bol bereketli kazançlar diliyorum." ifadesini kullandı.