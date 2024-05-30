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        Balıkesir'de 15 düzensiz göçmen ile 2 insan kaçakçısı yakalandı

        Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde 15 düzensiz göçmen ile yabancı uyruklu 2 insan kaçakçısı yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2024 - 15:24 Güncelleme: 30.05.2024 - 15:24
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        Balıkesir'de 15 düzensiz göçmen ile 2 insan kaçakçısı yakalandı
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        Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde 15 düzensiz göçmen ile yabancı uyruklu 2 insan kaçakçısı yakalandı.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadeleye yönelik istihbarat çalışmaları sonucu takibe alınan bir minibüs ile lüks otomobile operasyon yaptı.

        Araçlarda yer alan ve yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isteyen Suriye uyruklu 2 insan tacirinin yanı sıra 14 Suriye uyruklu ve 1 Lübnan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.

        Söz konusu araçlar ile 2 bin avro ve 2 bin 250 TL’ye de el konuldu.

        İnsan kaçakçılarını gözaltına alan ekipler, düzensiz göçmenleri ise İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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