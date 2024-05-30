TBMM İliç Maden Kazasını Araştırma Komisyonu Balıkesir'de altın ve gümüş ocağını inceledi

Erzincan'ın İliç ilçesindeki maden ocağında meydana gelen kazanın tüm yönleriyle araştırılması ve benzer kazaların önlenmesine yönelik tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu, Balıkesir'in İvrindi ilçesindeki altın ve gümüş maden ocağında incelemelerde bulundu.

TBMM İliç Maden Kazasını Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu başkanlığında, Balıkesir'in İvrindi ilçesindeki TÜMAD Madenciliğe gelen komisyon üyeleri, burada yetkililerden bilgi aldı.

Komisyon üyeleri, yaklaşık 5 saat süren toplantının ardından sahada incelemelerde bulundu.

Uslu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İliç maden kazasını tüm yönüyle araştırmaya devam ettiklerini söyledi.

Yetkililerden hem üretim süreci hem çevresel ve sosyal etkiler konusunda hem de rehabilitasyon çalışmaları konusunda bilgiler aldıklarını ifade eden Uslu, "Komisyon olarak hedefimiz İliç'teki maden kazasının ihmal süreçlerini ortaya çıkarmaktır ama bunun yanında bundan sonra da bu tür kazaların olmaması için atılması gereken adımlar konusunda da çalışmalar yapıyoruz." diye konuştu.

Uslu, önce insan ve çevre anlayışını ön planda tutarak, sürdürülebilir altın madenciliği politikasının oluşturulmasıyla ilgili de çalışmalar yaptıklarını anlatarak, şunları kaydetti: