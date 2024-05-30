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        TBMM İliç Maden Kazasını Araştırma Komisyonu Balıkesir'de altın ve gümüş ocağını inceledi

        Erzincan'ın İliç ilçesindeki maden ocağında meydana gelen kazanın tüm yönleriyle araştırılması ve benzer kazaların önlenmesine yönelik tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu, Balıkesir'in İvrindi ilçesindeki altın ve gümüş maden ocağında incelemelerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2024 - 17:39 Güncelleme: 30.05.2024 - 17:39
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        TBMM İliç Maden Kazasını Araştırma Komisyonu Balıkesir'de altın ve gümüş ocağını inceledi
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        Erzincan'ın İliç ilçesindeki maden ocağında meydana gelen kazanın tüm yönleriyle araştırılması ve benzer kazaların önlenmesine yönelik tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu, Balıkesir'in İvrindi ilçesindeki altın ve gümüş maden ocağında incelemelerde bulundu.

        TBMM İliç Maden Kazasını Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu başkanlığında, Balıkesir'in İvrindi ilçesindeki TÜMAD Madenciliğe gelen komisyon üyeleri, burada yetkililerden bilgi aldı.

        Komisyon üyeleri, yaklaşık 5 saat süren toplantının ardından sahada incelemelerde bulundu.

        Uslu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İliç maden kazasını tüm yönüyle araştırmaya devam ettiklerini söyledi.

        Yetkililerden hem üretim süreci hem çevresel ve sosyal etkiler konusunda hem de rehabilitasyon çalışmaları konusunda bilgiler aldıklarını ifade eden Uslu, "Komisyon olarak hedefimiz İliç'teki maden kazasının ihmal süreçlerini ortaya çıkarmaktır ama bunun yanında bundan sonra da bu tür kazaların olmaması için atılması gereken adımlar konusunda da çalışmalar yapıyoruz." diye konuştu.

        Uslu, önce insan ve çevre anlayışını ön planda tutarak, sürdürülebilir altın madenciliği politikasının oluşturulmasıyla ilgili de çalışmalar yaptıklarını anlatarak, şunları kaydetti:

        "Altın madenciliği mimarisi nasıl oluşturulabilir? Bu konuda çalışmalar yapacağız, inşallah hem yasama hem de yürütme organının bu konuda yapacağı çalışmalara destek olmaya çalışacağız. İliç'te elim bir kaza oldu, hepimiz çok üzüldük. Bugün İvrindi altın madeni alanında çalışmalarımızı yaptık, önce ilgili arkadaşları dinledik, sunumlarını aldık. Komisyon üyelerimiz sorularını sordu, taleplerini ve öğrenmek istediklerini açıklıkla sordular. Ardından da sahayı gözlemledik, sahadaki liç yığınlarının duruşu proseslerdeki yapılan çalışmalar, mimari ve teknik çalışmaların tamamını sahada yerinde gözlemledik. Bir daha bu tür kazaların olmamasını istiyoruz ve bunun için de atılması gereken adımlara ilişkin raporumuzda önemli hususlar yer alacak. Biz çalışırken her kesimi dinliyoruz. Geniş çaplı bir çalışma yaparak hiçbir soru işareti kalmayana kadar çalışmalara devam edeceğiz."

        Uslu, İliç'te maden kazasına ilişkin ilgili firma yetkilileriyle ve daha sonra da konusunda uzman akademisyenlerle görüşeceklerini sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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