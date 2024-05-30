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        Zıpkınla Balık Avı Avrupa-Afrika Şampiyonası'nın açılış seremonisi, Balıkesir'de yapıldı

        Türkiye'nin ev sahipliğinde ilk kez düzenlenen 34. Erkekler ve 3. Kadınlar CMAS Zıpkınla Balık Avı Avrupa-Afrika Şampiyonası'nın açılış seremonisi, Balıkesir'in Erdek ilçesinde gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2024 - 21:11 Güncelleme: 30.05.2024 - 21:11
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        Zıpkınla Balık Avı Avrupa-Afrika Şampiyonası'nın açılış seremonisi, Balıkesir'de yapıldı
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        Türkiye'nin ev sahipliğinde ilk kez düzenlenen 34. Erkekler ve 3. Kadınlar CMAS Zıpkınla Balık Avı Avrupa-Afrika Şampiyonası'nın açılış seremonisi, Balıkesir'in Erdek ilçesinde gerçekleştirildi.

        Dünya Sualtı Aktiviteleri Konfederasyonu (CMAS) iş birliğiyle Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu tarafından yarın başlayıp iki gün sürecek organizasyon öncesi kırsal Ocaklar Mahallesi'nde gerçekleştirilen seremonide saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal ve CMAS Marşı okundu.

        Erdek Kaymakamı Abdullah Atakan Atasoy, Belediye Başkanı Burhan Karışık ve Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Başkan Vekili Kadir Sağlam'ın sporculara başarılar dilemesinin ardından tören sona erdi.

        Şampiyonada, Türkiye'nin de aralarında olduğu 18 ülkeden, 6'sı kadın 24 takımda yer alan toplam 113 sporcu, 73 botla mücadele edecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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