Zıpkınla Balık Avı Avrupa-Afrika Şampiyonası'nın açılış seremonisi, Balıkesir'de yapıldı

Şampiyonada, Türkiye'nin de aralarında olduğu 18 ülkeden, 6'sı kadın 24 takımda yer alan toplam 113 sporcu, 73 botla mücadele edecek.

Dünya Sualtı Aktiviteleri Konfederasyonu (CMAS) iş birliğiyle Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu tarafından yarın başlayıp iki gün sürecek organizasyon öncesi kırsal Ocaklar Mahallesi'nde gerçekleştirilen seremonide saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal ve CMAS Marşı okundu.

Türkiye'nin ev sahipliğinde ilk kez düzenlenen 34. Erkekler ve 3. Kadınlar CMAS Zıpkınla Balık Avı Avrupa-Afrika Şampiyonası'nın açılış seremonisi, Balıkesir'in Erdek ilçesinde gerçekleştirildi.

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