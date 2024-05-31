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        Gömeç'te tarihi eser operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı

        Balıkesir'in Gömeç ilçesinde düzenlenen tarihi eser operasyonunda 94 sikke ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.05.2024 - 14:29 Güncelleme: 31.05.2024 - 14:31
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        Gömeç'te tarihi eser operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı
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        Balıkesir’in Gömeç ilçesinde düzenlenen tarihi eser operasyonunda 94 sikke ele geçirildi.

        Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Gömeç’te bir adrese baskın yaptı.

        Operasyonda, Roma ve Bizans dönemlerine ait tarihi eser niteliğinde 94 adet sikke bulunarak muhafazaya alındı.

        Tarihi eser kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan A.Ö'nün emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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