Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        34. Erkekler ve 3. Kadınlar Avrupa-Afrika Zıpkınla Balık Avlama Şampiyonası sona erdi

        Türkiye'nin ev sahipliğinde ilk kez düzenlenen 34. Erkekler ve 3. Kadınlar CMAS Zıpkınla Balık Avı Avrupa-Afrika Şampiyonası sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.05.2024 - 21:29 Güncelleme: 31.05.2024 - 21:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        34. Erkekler ve 3. Kadınlar Avrupa-Afrika Zıpkınla Balık Avlama Şampiyonası sona erdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türkiye'nin ev sahipliğinde ilk kez düzenlenen 34. Erkekler ve 3. Kadınlar CMAS Zıpkınla Balık Avı Avrupa-Afrika Şampiyonası sona erdi.

        Dünya Sualtı Aktiviteleri Konfederasyonu (CMAS) iş birliğiyle Türkiye Sualtı Sporları Federasyonunun (TSSF) organizasyonuyla Balıkesir'in Erdek ilçesinde gerçekleştirilen turnuva, 17 ülkeden ekiplerin katılımıyla 2 gün sürdü.

        Erdek ilçesine bağlı kırsal İlhanlar Mahallesi açıklarındaki Alkoz Adası mevkisinde dalışlar yapan sporcuların avladığı balıklar, Ocaklar Mahallesi'nde tartıldı.

        Takımların topladığı puanlara göre, erkeklerde takım halinde TSSF Erkek Milli Takımı şampiyon, Hırvatistan ikinci, İspanya üçüncü oldu. Kadınlarda ise takım halinde birinciliği İspanya, ikinciliği Türkiye, üçüncülüğü Hırvatistan kazandı.

        Bireyselde ise erkeklerde Türkiye'den Hakan Gencer birinci, Fahrihan Uysal ikinci sırada yer aldı, Hırvat sporcu Antonio Buratovic üçüncülüğü elde etti.

        Fransız sporcu Amandine Gomez'in şampiyon olduğu kadınlarda Hırvat yarışmacı Ivana Bralic ikinciliğe, Norveçli katılımcı Lidija Vukic üçüncülüğe ulaştı.

        Uluslararası organizasyon, ödül töreniyle tamamlandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Küçükçekmece'de bina çöktü!
        Küçükçekmece'de bina çöktü!
        1 milyon öğrencinin LGS heyecanı: LGS'de ilk oturum başladı
        1 milyon öğrencinin LGS heyecanı: LGS'de ilk oturum başladı
        3 ilçe ve 4 beldede yeniden seçim: Oy verme işlemleri başladı
        3 ilçe ve 4 beldede yeniden seçim: Oy verme işlemleri başladı
        Finale Jose Mourinho ve Fenerbahçe damgası!
        Finale Jose Mourinho ve Fenerbahçe damgası!
        ABD'li Senatörden Netanyahu'ya: Savaş suçlusu
        ABD'li Senatörden Netanyahu'ya: Savaş suçlusu
        Aşırı işlenmiş gıdalar çocukları zehirliyor
        Aşırı işlenmiş gıdalar çocukları zehirliyor
        'Organik sinema' fırsat mı?
        'Organik sinema' fırsat mı?
        İsrail basını yazdı: İsrail ile Hamas anlaştı mı?
        İsrail basını yazdı: İsrail ile Hamas anlaştı mı?
        Cimbom'da yeni futbol yapılanması
        Cimbom'da yeni futbol yapılanması
        'Karakter üzerime yapıştı'
        'Karakter üzerime yapıştı'
        Düzce'de çifte acı
        Düzce'de çifte acı
        15'inci kez en büyük Real Madrid!
        15'inci kez en büyük Real Madrid!
        Mourinho'nun imza tarihi belli oldu!
        Mourinho'nun imza tarihi belli oldu!
        Arda Güler tarihe geçti!
        Arda Güler tarihe geçti!
        Anne ve babalar dikkat
        Anne ve babalar dikkat
        DMM'den kredi kartlarıyla ilgili açıklama
        DMM'den kredi kartlarıyla ilgili açıklama
        Mertens'ten büyük müjde!
        Mertens'ten büyük müjde!
        Mercimek makinesi dehşeti: 2 ölü, 3 yaralı
        Mercimek makinesi dehşeti: 2 ölü, 3 yaralı
        Milyon dolarlardan vazgeçti
        Milyon dolarlardan vazgeçti
        Artık bu hayatta yalnızsın Brad!
        Artık bu hayatta yalnızsın Brad!

        Benzer Haberler

        İsrail'in Filistinlilere saldırıları Erdek'te protesto edildi
        İsrail'in Filistinlilere saldırıları Erdek'te protesto edildi
        Otomobilde ele geçirilen uyuşturucuya 1 tutuklama
        Otomobilde ele geçirilen uyuşturucuya 1 tutuklama
        Balıkesirspor'da kongre 7 Haziran'da yapılacak
        Balıkesirspor'da kongre 7 Haziran'da yapılacak
        TÜSİAD Başkanı Turan, Balıkesir'deki Dönüşüm Kongresi'nde konuştu:
        TÜSİAD Başkanı Turan, Balıkesir'deki Dönüşüm Kongresi'nde konuştu:
        Gömeç'te tarihi eser operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı
        Gömeç'te tarihi eser operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı
        Balıkesir'de durdurulan otomobildeki kumaşların arasından uyuşturucu çıktı
        Balıkesir'de durdurulan otomobildeki kumaşların arasından uyuşturucu çıktı