Balıkesir'de trenin çarptığı kişi hayatını kaybetti
Bandırma'da yük treninin çaptığı kişi olay yerinde yaşamını yitirdi.
Bandırma'da yük treninin çaptığı kişi olay yerinde yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde Bandırma- Kuşcenneti istikametinde seyir halindeki tren aniden raylara çıkan Hasan G'ye (74) çarptı.
Sağlık ekiplerince Hasan G'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Makinistler gözaltına alınırken Bandırma Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.
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