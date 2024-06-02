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        Balıkesir'de trenin çarptığı kişi hayatını kaybetti

        Bandırma'da yük treninin çaptığı kişi olay yerinde yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.06.2024 - 16:33 Güncelleme: 02.06.2024 - 16:33
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        Balıkesir'de trenin çarptığı kişi hayatını kaybetti
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        Bandırma'da yük treninin çaptığı kişi olay yerinde yaşamını yitirdi.

        Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde Bandırma- Kuşcenneti istikametinde seyir halindeki tren aniden raylara çıkan Hasan G'ye (74) çarptı.

        Sağlık ekiplerince Hasan G'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

        Makinistler gözaltına alınırken Bandırma Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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