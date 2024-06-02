Uluslararası Avşa Yarı Maratonu koşuldu

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Marmara Adalar Belediyesi ev sahipliğinde, İDO ana sponsorluğunda düzenlenen organizasyonda, Hollanda'dan Rusya'ya, Hindistan'dan İran'a 400 koşucu, Avşa Adası'nın koyları ve sokaklarında kıyasıya mücadele etti.

Bu yıl 4. kez düzenlenen Uluslararası Avşa Yarı Maratonu, 9 ülkeden 400 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi.

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