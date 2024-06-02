Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Uluslararası Avşa Yarı Maratonu koşuldu

        Bu yıl 4. kez düzenlenen Uluslararası Avşa Yarı Maratonu, 9 ülkeden 400 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.06.2024 - 16:39 Güncelleme: 02.06.2024 - 16:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Uluslararası Avşa Yarı Maratonu koşuldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bu yıl 4. kez düzenlenen Uluslararası Avşa Yarı Maratonu, 9 ülkeden 400 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi.

        Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Marmara Adalar Belediyesi ev sahipliğinde, İDO ana sponsorluğunda düzenlenen organizasyonda, Hollanda'dan Rusya'ya, Hindistan'dan İran'a 400 koşucu, Avşa Adası'nın koyları ve sokaklarında kıyasıya mücadele etti.

        Yarışların ardından Avşa Belediye Meydanı'nda düzenlenen törenle dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

        Organizasyonda kategorilerine göre dereceye giren sporcular şunlar:

        - Yarı maraton kadınlar:

        1 - Çiğdem Gülgeç (1 saat 41 dakika 13 saniye)

        2 - Göksu Erkoç (1 saat 56 dakika 53 saniye)

        3 - Elif Ateş (2 saat 4 dakika 28 saniye)

        - Yarı maraton erkekler:

        1 - Hacı Sebahattin Çavga (1 saat 22 dakika 23 saniye)

        2 - Sinan Şeker (1 saat 32 dakika 23 saniye)

        3 - Ünal Münüklüoğlu (1 saat 36 dakika 50 saniye)

        - 12 kilometre yol koşusu kadınlar:

        1 - Ayşenur Demirci (1 saat 1 dakika 12 saniye)

        2 - Nil Erdem (1 saat 10 dakika 33 saniye)

        3 - Suzan Bingöl (1 saat 15 dakika 17 saniye)

        - 12 kilometre yol koşusu erkekler:

        1 - Aytaç Ege (46 dakika 43 saniye)

        2 - Bakır Kherfi (48 dakika 04 saniye)

        3 - Mustafa Orhan (49 dakika 19 saniye)

        - 5 kilometre yol koşusu kadınlar:

        1 - Senem Pusat (25 dakika 13 saniye)

        2 - Amina Zhanyssova (26 dakika 34 saniye)

        3 - Emine Çınar (27 dakika 30 saniye)

        - 5 kilometre yol koşusu erkekler:

        1 - Mustafa Abacıoğlu (21 dakika 50 saniye)

        2 - Ç. Çağatay Kara (25 dakika 00 saniye)

        3 - Gökhan Bafta (27 dakika 10 saniye)

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Mourinho'dan ilk paylaşım!
        Mourinho'dan ilk paylaşım!
        Hatay'da binada patlama! Etrafa moloz saçıldı
        Hatay'da binada patlama! Etrafa moloz saçıldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        LGS maratonu sona erdi: Soru ve cevap anahtarları yayımlandı (LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?)
        LGS maratonu sona erdi: Soru ve cevap anahtarları yayımlandı (LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?)
        Jose Mourinho, İstanbul'da!
        Jose Mourinho, İstanbul'da!
        3 ilçe ve 4 beldede yeniden seçim: Oy verme işlemleri başladı
        3 ilçe ve 4 beldede yeniden seçim: Oy verme işlemleri başladı
        Küçükçekmece'de bina çöktü!
        Küçükçekmece'de bina çöktü!
        Netanyahu'nun danışmanı: İsrail anlaşmayı kabul etti
        Netanyahu'nun danışmanı: İsrail anlaşmayı kabul etti
        "Âşık olmak istiyorum"
        "Âşık olmak istiyorum"
        Seycan hemşirenin ölümünde yeni bilirkişi raporu: Yolu yapan firma kusurlu
        Seycan hemşirenin ölümünde yeni bilirkişi raporu: Yolu yapan firma kusurlu
        İran'ın eski cumhurbaşkanı yeniden aday
        İran'ın eski cumhurbaşkanı yeniden aday
        Kağıtahane'de üniversiteli Aslıhan Zengin'e bıçaklı saldırı: Saldırgan 5 ay sonra yakalandı
        Kağıtahane'de üniversiteli Aslıhan Zengin'e bıçaklı saldırı: Saldırgan 5 ay sonra yakalandı
        Kuzey Kore Güney'e çöp dolu 720 balon daha gönderdi
        Kuzey Kore Güney'e çöp dolu 720 balon daha gönderdi
        Van Gölü Ekspresi'nde kanlı valiz! İçinden parçalanmış ceset çıktı
        Van Gölü Ekspresi'nde kanlı valiz! İçinden parçalanmış ceset çıktı
        Finale Jose Mourinho ve Fenerbahçe damgası!
        Finale Jose Mourinho ve Fenerbahçe damgası!
        'Organik sinema' fırsat mı?
        'Organik sinema' fırsat mı?
        ABD'li Senatörden Netanyahu'ya: Savaş suçlusu
        ABD'li Senatörden Netanyahu'ya: Savaş suçlusu
        Aşırı işlenmiş gıdalar çocukları zehirliyor
        Aşırı işlenmiş gıdalar çocukları zehirliyor
        Cimbom'da yeni futbol yapılanması
        Cimbom'da yeni futbol yapılanması
        'Karakter üzerime yapıştı'
        'Karakter üzerime yapıştı'

        Benzer Haberler

        Balıkesir'de trenin çarptığı kişi hayatını kaybetti
        Balıkesir'de trenin çarptığı kişi hayatını kaybetti
        Ayvalık Ziraat Odası Başkanından yaklaşan bayram öncesi kurbanlıklara ilişk...
        Ayvalık Ziraat Odası Başkanından yaklaşan bayram öncesi kurbanlıklara ilişk...
        İsrail'in Filistinlilere saldırıları Erdek'te protesto edildi
        İsrail'in Filistinlilere saldırıları Erdek'te protesto edildi
        Otomobilde ele geçirilen uyuşturucuya 1 tutuklama
        Otomobilde ele geçirilen uyuşturucuya 1 tutuklama
        Balıkesirspor'da kongre 7 Haziran'da yapılacak
        Balıkesirspor'da kongre 7 Haziran'da yapılacak
        34. Erkekler ve 3. Kadınlar Avrupa-Afrika Zıpkınla Balık Avlama Şampiyonası...
        34. Erkekler ve 3. Kadınlar Avrupa-Afrika Zıpkınla Balık Avlama Şampiyonası...