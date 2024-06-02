Balıkesir'de tır dorsesinde 75 düzensiz göçmen yakalandı

Tırda yapılan aramalarda dorsenin içerisinde Avrupa ülkelerine geçiş yapmaya çalışan Filistin ve Suriye uyruklu 75 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İzmir ile Çanakkale’yi birbirine bağlayan E-87 kara yolunun Ayvalık sapağında şüphelendikleri tırı durdurdu.

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