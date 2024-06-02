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        Balıkesir'de seçimin yeniden yapıldığı mahallede yeni muhtar belirlendi

        Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yeniden yapılması kararlaştırılan mahallede vatandaşlar yeniden oy kullandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.06.2024 - 21:13 Güncelleme: 02.06.2024 - 21:13
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        Balıkesir'de seçimin yeniden yapıldığı mahallede yeni muhtar belirlendi
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        Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yeniden yapılması kararlaştırılan mahallede vatandaşlar yeniden oy kullandı.

        2018 yılında Soma'da ölümlü bir kaza karışan ve 9 bin para cezası alan Servet Çam'ın Çamköy Mahallesi'nde 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde muhtar seçilmesine itiraz edildi.

        Muhtar olabilmesi için aldığı cezanın üzerinden 5 yıl geçmesi gereken Çam'ın mazbatası 37 gün sonra geri alındı.

        Bunun üzerine tekrarlanan seçimlere Çam'ın oğlu Cüneyt Çam ile Hasan Tahsin İşgüder aday oldu.

        115 seçmenin oy kullandığı mahallede, 54 oy alan Hasan Tahsin İşgüder rakibini 2 oyla geçerek yeni muhtar oldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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