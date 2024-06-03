Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

Adreslerde yapılan aramalarda, çeşitli miktarlarda uyuşturucu, 1 hassas terazi, 7 uyuşturucu kullanma aparatı, 5 cep telefonu ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 100 bin lira ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı belirlenen şüphelilerin adreslerine operasyon düzenledi.

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