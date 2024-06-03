Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

        Balıkesir'in Edremit ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2024 - 16:41 Güncelleme: 03.06.2024 - 16:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Balıkesir'in Edremit ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı belirlenen şüphelilerin adreslerine operasyon düzenledi.

        Adreslerde yapılan aramalarda, çeşitli miktarlarda uyuşturucu, 1 hassas terazi, 7 uyuşturucu kullanma aparatı, 5 cep telefonu ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 100 bin lira ele geçirildi.

        Operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli, jandarmadaki işlemlerin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bursa'daki çöp ev davasında karar çıktı
        Bursa'daki çöp ev davasında karar çıktı
        "İlk olarak Ali Koç görüştüm"
        "İlk olarak Ali Koç görüştüm"
        "Güvenilir, kaliteli gazetecilik öne çıkacak"
        "Güvenilir, kaliteli gazetecilik öne çıkacak"
        Üzerine araç sürülmüştü! Hayatını kaybetti
        Üzerine araç sürülmüştü! Hayatını kaybetti
        California'da dev yangın!
        California'da dev yangın!
        Antalya 41 dereceyi gördü! Yaz başladı!
        Antalya 41 dereceyi gördü! Yaz başladı!
        Beklediğiniz kadar kilo veremiyor musunuz? İşte nedeni!
        Beklediğiniz kadar kilo veremiyor musunuz? İşte nedeni!
        Almanya'nın güneyinde sel felaketi
        Almanya'nın güneyinde sel felaketi
        Avrupa'da Mourinho çılgınlığı!
        Avrupa'da Mourinho çılgınlığı!
        "İsrail ateşkes önerisinin çoğunu kabul etti"
        "İsrail ateşkes önerisinin çoğunu kabul etti"
        Kadının dini nikâhlı eşi eve geldi! İç çamaşırıyla 3.kattan atladı!
        Kadının dini nikâhlı eşi eve geldi! İç çamaşırıyla 3.kattan atladı!
        Ünlülerden tebrik yağdı
        Ünlülerden tebrik yağdı
        Özer Uçuran Çiller son yolculuğuna uğurlandı
        Özer Uçuran Çiller son yolculuğuna uğurlandı
        Maaş zammında 5 aylık fark belli oldu
        Maaş zammında 5 aylık fark belli oldu
        Hastalığını açıkladı: Tedavisi yok
        Hastalığını açıkladı: Tedavisi yok
        Mikrofonu eline aldı, taraftarı coşturdu
        Mikrofonu eline aldı, taraftarı coşturdu
        Hakkari Belediye Başkanı Akış gözaltında
        Hakkari Belediye Başkanı Akış gözaltında
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        İkinci elde buruk bayram
        İkinci elde buruk bayram
        Çocuklarda dijital bağımlılık mental yorgunluk sebebi
        Çocuklarda dijital bağımlılık mental yorgunluk sebebi

        Benzer Haberler

        Manyas'ta Hayat Boyu Öğrenme Haftasında sergi açılışı gerçekleştirildi
        Manyas'ta Hayat Boyu Öğrenme Haftasında sergi açılışı gerçekleştirildi
        Balıkesir'de terör operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
        Balıkesir'de terör operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
        Balıkesir'de seçimin yeniden yapıldığı mahallede yeni muhtar belirlendi
        Balıkesir'de seçimin yeniden yapıldığı mahallede yeni muhtar belirlendi
        Balıkesir'de tır dorsesinde 75 düzensiz göçmen yakalandı
        Balıkesir'de tır dorsesinde 75 düzensiz göçmen yakalandı
        Uluslararası Avşa Yarı Maratonu koşuldu
        Uluslararası Avşa Yarı Maratonu koşuldu
        Balıkesir'de trenin çarptığı kişi hayatını kaybetti
        Balıkesir'de trenin çarptığı kişi hayatını kaybetti