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        Balıkesir'de ormanlık alanlara giriş ve çıkışlar yasaklandı

        Balıkesir genelinde ormanlık alanlara giriş ve çıkışlar yasaklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2024 - 00:15 Güncelleme: 04.06.2024 - 00:15
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        Balıkesir'de ormanlık alanlara giriş ve çıkışlar yasaklandı
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        Balıkesir genelinde ormanlık alanlara giriş ve çıkışlar yasaklandı.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamada, meteorolojiden alınan son bilgiler çerçevesinde hava sıcaklıklarının yükseleceği, rüzgarın kuvvetli etki göstereceği ve bu durumun orman yangını riskini artıracağı belirtildi.

        Bu kapsamda yapılan değerlendirmelerle Balıkesir genelinde tüm orman alanlarına giriş ve çıkışların 31 Ekim 2024'e kadar yasaklandığı kaydedildi.

        Öte yandan valiliğin sosyal medya hesaplarından ateşli ve ateşsiz piknik yapılabilecek alanların bilgisi de paylaşıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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