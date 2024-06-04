İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Özatıcı'dan Balıkesir Gazeteciler Cemiyetine ziyaret

Ziyarete, İYİ Parti Balıkesir İl Başkanı Hasan Fehmi Yörük ve partililer de katıldı.

Demir de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, yerel gazetelerin yaşatılması için destek beklediklerini ifade etti.

Daha sonra gazetecilere açıklama yapan Özatıcı, yerel basının tasarruf tedbirleri nedeniyle mağduriyet yaşamaması için konuyu TBMM'de gündeme getireceklerini bildirdi.

Türkiye Emekli Astsubaylar Derneğinin (TEMAD) Ali Hikmet Paşa Meydanı'ndaki basın açıklamasına katılan Özatıcı, daha sonra Balıkesir Gazeteciler Cemiyetini ziyaret etti.

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