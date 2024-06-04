Balıkesir'de devrilen iş makinesinin altında kalan 11 yaşındaki çocuk öldü

Sürücünün ise jandarma tarafından gözaltına alındığı öğrenildi.

İlçeye bağlı kırsal Kocadağ Mahallesi'nde sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen kepçe, inşaat alanındaki çalışma sırasında henüz bilinmeyen nedenle devrildi.

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