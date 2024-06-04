Balıkesir'de devrilen iş makinesinin altında kalan 11 yaşındaki çocuk öldü
Balıkesir'in Havran ilçesinde iş makinesinin devrilmesi sonucu bir çocuk hayatını kaybetti.
Balıkesir'in Havran ilçesinde iş makinesinin devrilmesi sonucu bir çocuk hayatını kaybetti.
İlçeye bağlı kırsal Kocadağ Mahallesi'nde sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen kepçe, inşaat alanındaki çalışma sırasında henüz bilinmeyen nedenle devrildi.
Bu sırada iş makinesinin yakınında bulunan Fatih Sakar (11), aracın altında kaldı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaşamını yitirdiği belirlenen çocuğun cansız bedeni, Havran Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
Sürücünün ise jandarma tarafından gözaltına alındığı öğrenildi.
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