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        Hayat Boyu Öğrenme kurslarında üretilen ürünler sergilendi

        Sındırgı Halk Eğitimi Merkezi, ADEM ve BALMEK işbirliği ile 2023-2024 eğitim ve öğretim döneminde çeşitli kurslara katılan kursiyerlerin ürettikleri ürünler sergilendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2024 - 16:37 Güncelleme: 04.06.2024 - 16:37
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        Hayat Boyu Öğrenme kurslarında üretilen ürünler sergilendi
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        Sındırgı Halk Eğitimi Merkezi, ADEM ve BALMEK işbirliği ile 2023-2024 eğitim ve öğretim döneminde çeşitli kurslara katılan kursiyerlerin ürettikleri ürünler sergilendi.

        Sındırgı Belediyesinin katkılarıyla Kocahan bahçesinde gerçekleştirilen sergide kadınlar tarafından yapılan ürünlerin yanı sıra okçuluk gibi kurslara katılan öğrencilerin yetenekleri de sergilendi.

        Halk Eğitim Merkezi bünyesinde ADEM ve BALMEK işbirliği ile açılan 180 kursa 3 bin 123 kursiyer katıldı. 546'sı erkek ve 952'si kadın olmak üzere bin 498 kursiyer sertifika almaya hak kazandı.

        Kaymakam Didem Dinç Özay, burada yaptığı konuşmada, devletin tüm kurumlarıyla vatandaşların her zaman yanlarında olduklarını söyledi.

        Hayat boyu öğrenmenin 3 yaşında başlayıp 80-90 yaşına kadar bir süreci kapsadığını belirten Özay, "Devletimizin her bir kurumu olarak vatandaşlarımızın yanında olmaya, taleplerini karşılamaya çalışıyoruz. Halk eğitim merkezi kurslarımızın çoğunluğu kadınlarımız üzerinden gidiyor. Kadınlarımızın talepleriyle açılıyor. Bu da kadın istihdamına fayda sağlamak için önemli. Sadece istihdam anlamında da değil bir kadının kendini geliştirmesi hiç bir şey yapmasa bile sosyal alanda var olması güzel. Gelecek dönemde de vatandaşlarımızın taleplerine göre kurslarımızı düzenlemeye devam edeceğiz." diye konuştu.

        Sındırgı Halk Eğitim Müdürü Sebahattin Altıntaş da kurum olarak hayat boyu öğrenme faaliyetlerini yürüttüklerini belirterek, "Çalışmalarımızı hayata mutlu bireyler hazırlamak için her zaman her yerde herkese eğitim vizyonuyla sürdürmekteyiz." dedi.

        Konuşmaların ardından protokol üyeleri, stantları gezerek kursiyerleri tebrik etti.

        Sergi açılışına Sındırgı Belediye Başkan Vekili Kenan Gümüş, Belediye Başkan yardımcıları İsmail Durak ve Muhammed Şahin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Muzaffer Çakır, daire amirleri, kursiyer ve vatandaşlar katıldı.

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