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        Balıkesir'de iki katlı binaya çarpan otomobilin sürücüsü öldü

        Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde 2 katlı bir binaya çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2024 - 17:12 Güncelleme: 04.06.2024 - 17:12
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        Balıkesir'de iki katlı binaya çarpan otomobilin sürücüsü öldü
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        Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde 2 katlı bir binaya çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Ramazan Gündoğan (82) idaresindeki 10 L 3152 plakalı otomobil, Hürriyet Mahallesi Gaziosmanpaşa Sokağı'nda kontrolden çıkarak Kadir Kaban'a ait iki katlı eve çarptı.

        Çevredekilerin bilgi vermesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle sıkıştığı yerden çıkarılan Gündoğan, Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine kaldırıldı.

        Gündoğan, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Öte yandan, Ramazan Gündoğan'ın 2 ay önce yine aynı yerde kaza yaptığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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