Erdek'te çöplük alanda çıkan yangın söndürüldü
Balıkesir'in Erdek ilçesine bağlı kırsal Çakıl Mahallesi'nde çöplükte çıkan yangın söndürüldü.
Balıkesir'in Erdek ilçesine bağlı kırsal Çakıl Mahallesi'nde çöplükte çıkan yangın söndürüldü.
Mahallede bulunan çöplük alanda akşam saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Olayın fark edilmesinin ardından bölgeye gelen itfaiye ekipleri alevleri söndürerek soğutma çalışmasını tamamladı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.