Balıkesir'de PKK/KCK operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı
Balıkesir'de terör örgütü operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Balıkesir'de terör örgütü operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilerek engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında M.G'yi gözaltına aldı.
Şüpheli M.G'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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