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        Balıkesir'de PKK/KCK operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı

        Balıkesir'de terör örgütü operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2024 - 10:13 Güncelleme: 05.06.2024 - 10:13
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        Balıkesir'de PKK/KCK operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı
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        Balıkesir'de terör örgütü operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilerek engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında M.G'yi gözaltına aldı.

        Şüpheli M.G'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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